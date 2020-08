Donald Tusk OSTRO do części opozycji! „Nie ma racji bytu”

Donald Tusk ostro odniósł się do działań posłów Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i PSL. Politycy tej części opozycji w większości poparli ustawę podnoszącą świadczenia posłów aż o 40 procent, a także zwiększające subwencje dla partii politycznych 1,5-krotnie.

Banda czworga znów ręka w rękę przegłosowała więcej pieniędzy dla samych siebie i to w czasie pandemii. „Za” zagłosowali wszyscy obecni posłowie PiS, a także niemal w całości kluby Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i PSL, z których w sumie wyłamało się zaledwie 15 osób. Przeciwko byli wszyscy głosujący posłowie Konfederacji, a także czterej przedstawiciele Kukiz’15 zrzeszeni z PSL-em.

Do głosowań odniósł się Donald Tusk, który najpierw skrytykował władzę za podnoszenie sobie pensji w czasie kryzysu gospodarczego. – Perfect Timing Day: przyznać wielkie podwyżki prezydentowi, rządowi i parlamentowi w rocznicę strajku 1980, w czasie rewolucji u najbliższego sąsiada, w szczycie pandemii, kiedy zaczyna się głęboka recesja – napisał były premier.

Perfect Timing Day: przyznać wielkie podwyżki prezydentowi, rządowi i parlamentowi w rocznicę strajku 1980, w czasie rewolucji u najbliższego sąsiada, w szczycie pandemii, kiedy zaczyna się głęboka recesja. — Donald Tusk (@donaldtusk) August 14, 2020

Pro-pisowskie media i profile na Twitterze szybko jednak przypomniały, że także KO głosowała „za” tą ustawą, co w jakiś magiczny sposób miało chyba usprawiedliwiać PiS. Donald Tusk skrytykował jednak także przedstawicieli opozycji, którzy poparli zmianę prawa, w tym swoich byłych partyjnych kolegów.

– Opozycja, która złej władzy podwyższa wynagrodzenie, i to w czasie kryzysu, nie ma racji bytu. Po prostu. Ogarnijcie się, proszę – napisał ostro przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej.

Opozycja, która złej władzy podwyższa wynagrodzenie, i to w czasie kryzysu, nie ma racji bytu. Po prostu. Ogarnijcie się, proszę. — Donald Tusk (@donaldtusk) August 14, 2020

Do krytyki podwyżek z pieniędzy podatnika odniósł się celnie Łukasz Warzecha z „Do Rzeczy”. – Tusk mówi, że wróciło koryto plus. Ten sam Tusk, któremu europejski podatnik płacił co miesiąc ponad 32 tys. euro – napisał na Twitterze.