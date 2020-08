Jacek Wilk: Ludzie tracą pracę, a politycy fundują sobie podwyżkę [VIDEO]

Politycy PiS przy poparciu polityków KO, PSL i Lewicy przepchnęło podwyżki dla parlamentarzystów. Sprawę w TVN 24 skomentował Jacek Wilk z Konfederacji.

Mecenas Jacek Wilk z Konfederacji był gościem TVN 24. W audycji „Tak jest” komentował podniesienie pensji politykom.

Przypomnijmy – po przegłosowanej podwyżce pensja posłów wzrośnie z 8016,7 złotych brutto, do ponad 12,5 tys. złotych brutto (plus dodatki związane z dietą poselską). Wszyscy posłowie Konfederacji byli przeciwni podwyżce, ale także ze względu na podwyżkę subwencji przewidzianą w tym samym projekcie.

– Postawmy sobie uczciwie pytanie – czy chcemy do polityki, do ław poselskich szli ludzie, którzy mają dość dużą wiedzę ekspercką, doświadczenie, specjaliści, czy nie – powiedział w TVN 24 mec. Wilk.

Na pytanie prowadzącej, dlaczego zatem Konfederacja była przeciwna podwyżce mec. Wilk zwrócił uwagę na moment, gdy PiS postanowiło przepchnąć ustawę.

– Po pierwsze wrzucono za dużo do jednego worka. Np. subwencje, którym Konfederacja jest przeciwna. Czas jest też fatalny – trzeba to było zrobić wcześniej, albo chwilę poczekać. W tym momencie społeczeństwo, obywatele będą niemile zaskoczeni tym, że chociaż oni dokładają do swoich biznesów, ponoszą straty, tracą pracę, i w tym momencie politycy sobie fundują podwyżkę – zauważył mec. Wilk.

Źródło: TVN 24