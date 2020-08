Podwyżki subwencji dla partii w czasie kryzysu. Tylko Konfederacja była przeciw

Nie tylko podwyżki pensji dla najważniejszych osób w państwie i posłów, ale także podwyżki subwencji dla partii politycznych zakłada projekt ustawy, który poparły wszystkie kluby poselskie poza Konfederacją.

Wszystkie kluby parlamentarne podczas komisji regulaminowej poparły projekt ws. podwyżki wynagrodzeń dla polityków, przeciwko byli tylko przedstawiciele koła Konfederacji. Politycy Konfederacji, że politycy powinni być godnie wynagradzani, to w momencie kryzysu takiej ustawy na pewno nie poprze.

– Posłowie powinni zarabiać dobrze, natomiast to nie jest dobry czas na podwyżkę idącą kilkadziesiąt procent do góry, akurat w czasie, gdy ludzie są zwalniani z pracy, gdy redukowane są wynagrodzenia, a finanse państwa są obciążane dodatkowym zadłużaniem by utrzymać ciągłość wypłat – skomentował poseł Krzysztof Bosak.

Wzrost subwencji

Projekt ustawy zakłada jednak nie tylko zwiększenie wynagrodzeń dla najważniejszych osób w państwie i posłów, ale także podwyżki subwencji dla partii politycznych. Największe formacje polityczne dostaną ponad 10 milionów złotych rocznie.

W tym samym projekcie ustawy przewidziano wzrost subwencji partyjnych 1,5 raza. W wyniku tego świadczenie dla Prawa i Sprawiedliwości wyniesie 34,9 miliona złotych (wzrost o 11,6 miliona złotych – red.). Dla Koalicji Obywatelskiej 29,8 miliona złotych (wzrost o 9,9 – red.), dla Lewicy 17,1 miliona złotych (5,7 – red.), dla PSL 12,4 miliona złotych (4,1 – red.), dla Konfederacji 10,2 miliona złotych (3,4 – red.).

W głosowaniu udział wzięło 375 posłów, z czego aż 347 było „za”. Podwyżki pensji i subwencji poparł cały klub PiS, a także niemal całe kluby KO, Lewicy i PSL – w ich przypadku odpowiednio 6, 5, 4 posłów zagłosowało przeciw, a 4 posłów KO i 3 posłów Lewicy wstrzymało się od głosu.

Przeciwko głosowali wszyscy biorący udział w głosowaniu posłowie Konfederacji. Warto również odnotować, że 4 posłów PSL, którzy głosowali przeciw ustawie, to politycy Kukiz’15.