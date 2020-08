Te pomysły miały być gotowe na 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej. Długa lista tego, co nie wyszło [FOTO]

100 rocznica Bitwy Warszawskiej zaskoczyła polityków. W końcu o tym, że wypadnie było wiadomo zaledwie od stu lat. Uczcić ją chciano na wiele różnych sposobów i żaden nie wypalił.

Zaledwie 100 lat mieli polscy politycy na przygotowanie się do tej rocznicy. Ten czas minął, jak z bicza strzelił, więc nie można mieć do nich pretensji, że – tak samo jak na stulecie niepodległości – z niczym się nie wyrobili. Lista pomysłów na uczczenie tej daty była długa.

Muzeum w Ossowie

Trzy lata temu już zapowiadał je Antoni Macierewicz. Plany były naprawdę imponujące. Majestatyczne, nowoczesne i… nieukończone. Nie ma już szans, by zdążono je postawić do 15 sierpnia. No cóż, może uda się na 150 rocznicę?

23-metrowy pomnik

Mierzący 23 metry obelisk miał stanąć na Placu Na Rozdrożu. Wiceminister kultury zapewniał, że będzie można zobaczyć go już 15 sierpnia 2020. Piękne byłoby to upamiętnienie jednego z największych zwycięstw naszego narodu. No, ale coś jednak nie wyszło. Nikt nawet nie zaczął stawiać monumentu.

Łuk triumfalny

To był projekt, któremu kibicowało wielu. O tym, by gdzieś w Warszawie stanął taki łuk mówi się już od 30 lat. Powstał nawet projekt łuku, który stałby na Wiśle. Za nami blisko 6 lat rządów PiS i nie udało się nawet wybrać miejsca. Rocznica już jutro, następna taka za sto lat. Może do tego czasu się uda…

Nawet defiladę odwołali

Pomysłów było oczywiście o wiele więcej i oczywiście żaden z nich się nie ziścił. No, ale przecież liczą się chęci. Najbardziej przykre jest jednak to, że tak ważna rocznica nie zostanie nawet uczczona wojskową defiladą.

Planowana na 15 sierpnia defilada została odwołana ze względu na ryzyko zakażenia koronawirusem – poinformowało MON.

