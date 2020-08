„Agent 447” już w Warszawie. Mike Pompeo przybył do stolicy Polski

Sekretarz stanu USA Michael Pompeo przybył do Polski. Pompeo, weźmie udział w obchodach stulecia Bitwy Warszawskiej; spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim.

– Przed południem amerykański sekretarz stanu zostanie przyjęty przez premiera Mateusza Morawieckiego. Szef polskiego rządu będzie rozmawiał z Pompeo na temat polsko-amerykańskiej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa – poinformował rzecznik rządu Piotr Müller.

– W czasie spotkania poruszone zostaną także kwestie międzynarodowe, w tym dotyczące wydarzeń na Białorusi. Politycy będą rozmawiać również o sytuacji w regionie Europy Wschodniej, relacjach transatlantyckich oraz tematach globalnych – dodał.

Następnie szefa dyplomacji USA przyjmie w Pałacu Prezydenckim prezydent Andrzej Duda. Politycy omówią m.in. sytuację na Białorusi i zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w Inicjatywę Trójmorza.

To oczywiście oficjalne tematy rozmów, nieoficjalnie jednak wizytę łączy się z ostatnimi raportami Departamentu Stanu USA.

Wizyta Pompeo a raport 447

Wizyta sekretarza stanu USA Mike’a Pompeo będzie ma miejsce tuż po opublikowaniu dwóch dokumentów Departamentu Stanu uderzających w Polsce. Pierwszym z nich był raport dotyczący wolności religijnej, który tak naprawdę odnosił się do żydowskich roszczeń majątkowych, drugim raport 447.

W raporcie na temat wolności religijnej Departament Stanu USA przyznał, że toczą się rozmowy na temat spłaty bezpodstawnych żydowskich roszczeń, z kolei w raporcie dot. ustawy 447 wskazano, że Polska już zapłaciła 30 miliardów złotych tytułem świadczeń dla ofiar Holocaustu.

Raport, będący załącznikiem do ustawy 447, nie stanowi wiążącego aktu prawnego, jednak może posłużyć jako podstawa do nacisków na Polskę i inne uwzględnione w nim państwa. W przypadku naszego kraju mogą one dotyczyć:

– uchwalenia kompleksowego ustawodawstwa dotyczącego mienia bezspadkowego ;

– pokrycia roszczeń osób, które były obywatelami polski w momencie przejęcia ich mienia ;

– wycofania małej ustawy reprywatyzacyjnej ;

– sprawniejszego przekazywania majątku gminom żydowskim ;

– wprowadzenia ustawy dotyczącej zwrotu mienia ruchomego ;

– silniejszego nacisku na edukację dotyczącą Holocaustu ;

– łatwiejszy dostęp do świadczeń dla osób „ocalałych z Holocaustu”.

Źródło: PAP/NCzas