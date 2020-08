Grzegorz Braun mocno! „To jest totalniactwo czystej wody. Miejmy jakąś sferę prywatności” [WIDEO]

Grzegorz Braun podczas swego wystąpienia w Sejmie odniósł się do kwestii Narodowego Spisu Powszechnego, który ma zostać przeprowadzony w 2021 roku.

– Takie spisy to jest totalniactwo czystej wody – zaczął Grzegorz Braun. – Kiedy rząd warszawski pragnie poznać metraż naszych mieszkań i jeszcze innych ciekawych rzeczy się dowiedzieć, to rzecz jasna uciekam z krzykiem.

– Przypomina mi się, że pewien tekst klasyczny zaczyna się od słów, że było to za czasów cesarza Augusta, który postanowił spisać wszystkich w swoim państwie i to jest początek końca tego wielkiego cesarstwa. Moment, w którym cesarz zapragnął poznać wszystkich poddanych – kontynuował.

– Cesarz zapragnął poznać nie tylko na kim kto siedzi, ale i co jada, ile zarabia, czym się trudni. Miejmy na litość Boską jakąś sferę prywatności, wolnoć Tomku w swoim domku i kogo do tego domku zapraszam to powinna być sprawa każdego wolnego Polaka – dodawał Braun.

Jak podkreślał nie ma tu żadnego znaczenia w jaki sposób taki spis byłby przeprowadzany. Dodał też, iż obecne techniki sondowania pozwalają na ustalanie takich rzeczy bez konieczności „meldowania się” przez każdego z osobna.

– Zachowajmy to staropolskie traktowanie naszego domu jako przyjaznego, otwartego – ale nie na przestrzał bastionu – zaapelował Braun. Podczas głosowania nad zmianą ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 roku posłowie Konfederacji głosowali następująco:

1 „za” – Robert Winnicki

3 „wstrzymało się” – Krzysztof Bosak, Krzysztof Tuduj, Krystian Kamiński

5 „przeciw” – Grzegorz Braun, Konrad Berkowicz, Janusz Korwin-Mikke, Artur Dziambor, Dobromir Sośnierz

Co ciekawe poza piątką posłów Konfederacji przeciw było jeszcze jedynie dwóch przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej: Kinga Gajewska i Arkadiusz Myrcha. W sumie 429 z 439 posłów głosowało „za”.