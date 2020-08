Jak świruje Europa. Takich komplikacji z podróżami jeszcze nie było. Powód? Koronawirus

Koronawirus pozamykał w Europie granice. Schengen jest jednak projektem ideologicznym i razem z „odmrażaniem” się po pandemii starano się granice otwierać jak najszybciej. Teraz jest moda na „granice regionalne”, strefy zielone, żółte i czerwone. Granice państw są teoretycznie otwarte, ale…

Państwa niemieckojęzyczne

Niemcy w piątek 14 sierpnia umieściły praktycznie całą Hiszpanię, z wyjątkiem Wysp Kanaryjskich, wśród obszarów zagrożonych drugą falą Covid-19. Turyści wracający z wakacji mogą mieć kłopoty i czeka ich np. kwarantanna.

Każdy wjeżdżający na terytorium Niemiec drogą powietrzną, morską, rzeczną, kolejową lub drogową z kraju lub strefy ryzyka (w Europie są to Hiszpania, Ukraina i Serbia) podlega obowiązkowej kwarantannie i testowi. Wykonany w ciągu 72 godzin od przybycia test, w przypadku wyniku negatywnego, kwarantannę kończy.

Obowiązek przedstawienia wyników testów wprowadziło przy wjeździe na swoje terytorium kilka innych państw. W Austrii osoby, które przebywały między innymi w Hiszpanii i Szwecji, przed wjazdem do kraju, muszą przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające negatywny wynik testu PCR przeprowadzonego nie dalej, jak 72 godziny przed przybyciem na granicę.

Belgia, Cypr, Estonia

W Belgii wydano zakaz podróży „zbędnych”. Każda osoba wjeżdżająca do kraju z zagranicy, lub pragnąca przebywać w Belgii dłużej niż 48 godzin, musi wypełnić formularz identyfikacyjny.

Dla podróżujących z Bułgarii (regiony północno-wschodnie i południowo-zachodnie), Hiszpanii (Autonomiczna Wspólnota Aragonii, Autonomiczna Wspólnota Nawarry, Prowincja Barcelona, ​​Prowincja Lleida, Prowincja Biskajska, Prowincja Soria), Malty, kilku regionów Rumunii i Leicester w Wielkiej Brytanii kwarantanna i testy są obowiązkowe.

Belgia zakazała również „mniej ważnych podróży” do wyżej wymienionych regionów Hiszpanii, regionu Jeziora Genewskiego w Szwajcarii (Vaud, Valais, Genewa) oraz francuskiego departamentu Mayenne ze względu na ich sytuację epidemiologiczną.

Na Cyprze mamy obowiązkowe testy PCR. Do Danii nie wjadą osoby z Hiszpanii i Luksemburga. Hiszpania, która ogłosiła się pod koniec lipca krajem „bezpiecznym”, przekształciła się w „brzydkie kaczątko” Europy. Mamy tutaj ostatnio ponad 3000 nowych przypadków dobowych zarażeń.

Wszyscy podróżni udający się do Estonii, w szczególności z Francji, są zobowiązani do poddania się kwarantannie przez 14 dni w miejscu zamieszkania lub stałym miejscu pobytu. Władze zakazały od piątku 14 sierpnia bezpośrednich lotów między Francją a Estonią.

Finlandia, Francja i Grecja

W Finlandii za złamanie zasad podróży grozi nawet kara więzienia. Testy przesiewowe są obowiązkowe na niektórych lotniskach i w portach. Każdy, kto przybywa tu z „kraju zagrożonego”, musi poddać się dwutygodniowej kwarantannie.

We Francji, gdzie dla Macrona otwartości granic trzeba bronić, restrykcji dla podróżnych z UE nie ma. W Grecji testy są losowe. Natomiast wszyscy podróżni, niezależnie od środka transportu, są zobowiązani do wypełnienia formularza lokalizacyjnego, co najmniej 24 godziny przed przybyciem do Grecji.

Restrykcje Aten są dość ciekawe. Np. od 16 sierpnia z Albanii będzie mogło wjeżdżać do Grecji maksymalnie 750 osób dziennie. Muszą mieć negatywny wynik testu na Covid-19, a także przejść izolację przez siedem dni.

Węgry, Irlandia, Islandia

Na Węgrzech – od dwóch tygodni – osoby z Bułgarii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii lub Norwegii muszą przejść badanie lekarskie i odbyć 2 tygodniową izolację. Kwarantanna nie jest wymagana, jeśli dana osoba przedstawi oficjalne dokumenty w języku węgierskim lub angielskim potwierdzające, że wynik testu na SARS-CoV-2 był negatywny. Chodzi o dwa badania w odstępie 48 godzin w ciągu 5 dni przed wjazdem na terytorium kraju.

W Irlandii kwarantanna została nałożona na prawie wszystkich podróżnych. Tylko obywatele kilku krajów UE są z tej procedury zwolnieni. Na Islandii obowiązuje pięć dni izolacji i darmowy test.

Włochy, Norwegia, Holandia i Portugalia

We Włoszech ograniczeń brak, ale obowiązkowe do 7 września są testy, m.in. dla przybywających z Chorwacji, Grecji, Malty i Hiszpanii. Wszyscy podróżni muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Norwegia formalnie odradza podróżowanie do Francji, Szwecji, Islandii, Polski, Danii, Czech, Holandii, Belgii, Szwajcarii. , Luksemburga, Chorwacji, Hiszpanii i Portugalii. Na osoby przybywające z tych krajów nakładana jest zostanie 10-dniowa kwarantanna.

W Holandii nie ma obowiązku przeprowadzania testów ani kwarantanny. Z drugiej strony władze zdecydowanie zalecają osobom ze Szwecji, Bułgarii, Chorwacji, Hiszpanii, z Leicester (Zjednoczone Królestwo), Lizbony (Portugalia) i Antwerpii (Belgia), aby pozostawały w izolacji przez 14 dni.

W Portugalii obowiązują pomiary temperatury. Są dokonywane za pomocą systemu kamer termicznych zaraz po przybyciu na portugalskie lotniska. Trzeba także wypełnić formularze.

Brytyjczycy zaskoczyli Francuzów

Rząd brytyjski ponownie nałożył od soboty 15 sierpnia obowiązek 14 dni izolacji dla podróżnych przybywających z Francji, Holandii i Malty. Czeka to około 160 000 Brytyjczyków przebywających obecnie we Francji. Także część z 300 000 Francuzów mieszkających w Wielkiej Brytanii, którzy przebywają teraz na wakacjach u siebie.

Szwajcaria zobowiązuje do 10-dniowej kwarantanny osoby z Hiszpanii. Negatywny test nie skraca czasu jej trwania. Podróżowanie po Europie wymaga znajomości wielu przepisów, które w dodatku w każdej chwili mogą się przecież dodatkowo zmienić.

Źródło: Le Figaro/ AFP