Obłęd wciąż trwa. Aktywiści BLM żądają od białych, żeby opuścili swoje domy i oddali je czarnym [VIDEO]

Na jednym z opublikowanych na Twitterze nagrań widać jak murzyński aktywista wykrzykuje do białych, że mieszkają „w historycznie czarnej dzielnicy”. Z kolei jedna z aktywistek wykrzykuje przez megafon, że biali powinni opuścić swoje domy i pozwolić czarnym wrócić do ich dzielnicy.

– Czy wiesz, że zanim pojawił się tu twój biały tyłek, wszyscy tu byli czarni? – wykrzykiwał murzyn.

– Czy wiesz, że tacy jak ty przybyli tu i w zasadzie wykupili całą ziemię od czarnych za pół darmo, wyrzucając ich stąd, żebyś mógł tu mieszkać? – grzmiał. Wezwał też białych, żeby „coś z tym zrobili”. Młodzieniec krzyczał również, że jako „gentryfikatorzy”, biali są częścią tego problemu. – Więc jak planujecie to naprawić? – dodał.

Z koeli czarnoskóra aktywistka BLM wezwała mieszkańców dzielnicy, żeby „otworzyli swoje portfele”. Domagała się również, by „porzucili swoje domy”.

– Oddajcie czarnym ich domy – krzyczała. Przekonywała, że wraz z rodziną mieszkała w tej dzielnicy, jednak zostali z niej „wyrzuceni”. – A ty tam siedzisz, miło spędzając czas z innymi białymi przyjaciółmi – wrzeszczała.

Seattle BLM protesters march through residential neighborhoods and demand white people give up their homes.

“Give up your house. Give Black people back their homes.” “what are you going to do about it? Open up your wallets.”pic.twitter.com/btRzqos0IR

— Katie Daviscourt🇺🇸 (@KatieDaviscourt) August 14, 2020