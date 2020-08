Przymusowy obóz reedukacyjny dla białych menedżerów. „Mieli tam rozbić swoją białą męską tożsamość”

Jak podkreślał w czwartek redaktor City Journal Chris Rufo, był to „rasizm udający antyrasizm”.

– To był obowiązkowy program dla białych menedżerów płci męskiej, którzy mieli tam rozbić swoją „białą męską tożsamość”, wyznać swoje grzechy trenerom różnorodności – mówił Rufio w programie „Tucker Carlson Tonight”.

– Pod koniec sesji musieli napisać listy z przeprosinami do kobiet i kolorowych, na podstawie tego, czego dowiedzieli się na temat swoich przywilejów – dodał.

Dziennikarz podkreślił, że całe przedsięwzięcie było niczym innym jak tylko sesją indoktrynacyjną, „opartą na krytycznej teorii rasy”. Jak dodał, błyskawicznie rozprzestrzenia się ona w amerykańskich instytucjach publicznych.

– (Ta teoria – przyp. red. ) Jest niemal bardziej niebezpieczna niż sama broń nuklearna – ocenił.

– Myślę, że poprzez ten rodzaj złożonej konstrukcji kulturowej, która gra na ludzkich słabościach, emocjach i poczuciu winy, pozwoliliśmy, aby to naprawdę utrwaliło się w naszych instytucjach – mówił.

– Obawiam się, że w tej chwili jest to prawie wszędzie. Od najmniejszego lokalnego okręgu szkolnego w Tennessee czy Kansas, po najwyższe szczeble rządu federalnego – ocenił.

Zdaniem Rufo, ideologia ta rozprzestrzeniła się „jak pożar”. Przestrzegł również, że należy zatrzymać ten obłęd.

Ponadto Rufo twierdził również, że „antyrasistowskie” szkolenie dla pracowników Sandia National Laboratories było nielegalne. W jego ocenie było także „prawdopodobnie niezgodne z Konstytucją” i „stanowiło pogwałcenie praw obywatelskich”.

– Ogłaszam jednoosobową wojnę przeciwko krytycznej teorii rasowej w rządzie federalnym – zapowiedział dziennikarz.

Na Twitterze Rufo przekazał, że skontaktowało się z nim wielu przedstawicieli Kongresu i Białego Domu. „Mam zamiar naciskać na pełne śledztwo” – zadeklarował.

UPDATE: multiple congressional and White House officials have reached out to me about Sandia Lab's "white male reeducation camp." I am going to push for a full investigation. Let's do this. 💪

— Christopher F. Rufo (@realchrisrufo) August 13, 2020