Szokujące wydarzenia na Białorusi. Policja zastrzeliła człowieka z podniesionymi rękami [VIDEO]

Na Białorusi trwają protesty związane z wyborami prezydenckimi. Najcięższe walki trwają w Mińsku, gdzie Białorusini domagają się ustąpienia Aleksandra Łukaszenki.

W Internecie upubliczniono nagranie z zajścia, jakie miało miejsce na Puszkińskiej w poniedziałek. To właśnie tam zginął Aleksander Tarajkouski.

Białoruskie MSW twierdziło, że Tarajkouski zabił się, gdy w jego rękach eksplodował „nieustalony ładunek wybuchowy”. Internetowa telewizja Nexta.tv pokazała co wydarzyło się naprawdę.

❗️❗️❗️The moment Alexander Taraikovsky was killed by the police. The hero approached the police with his hands up — and they simply shot him for no reason at all.#Belarus pic.twitter.com/qZwUYjEuLd

— NEXTA (@nexta_tv) August 15, 2020