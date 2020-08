Ile Polska straci, jeśli znów ulegnie Amerykanom? Pompeo załatwiał w Polsce interesy i chce wykluczenia Huawei z budowy sieci 5G

W Polsce przebywał z wizytą sekretarz stanu USA Mike Pompeo. Podpisano umowę umożliwiając przerzut części żołnierzy amerykańskich stacjonujących w Niemczech do Polski. Prowadzono też rozmowy w sprawie sieci 5G. Amerykanie naciskają, by polski rząd wyeliminował z tego rynku w Polsce chiński Huawei.

Pompeo przyleciał do Polski nie tylko w sprawach polityki zagranicznej i umów wojskowych, ale by też zwyczajnie załatwiać interesy amerykańskich firm. O tym informowała już kilka dni wcześniej ambasador Mosbacher, która napisała na Twitterze: „Wspaniale widzieć działania @POTUS (prezydent USA – przyp. red) dot. #5G w USA w celu udostępnienia jego szerszego spektrum do użytku komercyjnego! Z niecierpliwością czekam na rozmowy @SecPompeo w ten weekend z polskim rządem na temat współpracy i zapewnienia bezpieczeństwa sieci 5G.”

Amerykanie są w stanie wojny handlowej z Chinami, zaostrzonej wybuchem pandemii, i chcą wymóc na sojusznikach, by ci budując sieć 5G nie korzystali z chińskiej firmy Huawei.

Tymczasem wiele analiz wskazuje, że eliminacja chińskiej firmy może oznaczać miliardowe straty. Szacuje się, że infrastruktura komórkowa w Polsce jest postawiona w 60 proc. na sprzęcie Huaweia. Powstające obecnie sieci 5G bazują na istniejącej infrastrukturze 4G. Do urządzeń wcześniejszej generacji dokłada się tylko nowe elementy. Całkowita eliminacja Huawei oznaczałaby konieczność wymiany ogromnej części infrastruktury komórkowej. To oczywiście musiałoby przełożyć się na ceny usług – podrożałyby one.

– Budowa sieci telekomunikacyjnych czy inwestowanie w rozbudowę sieci jest ogromnym wydatkiem dla operatorów telekomunikacyjnych. Mówimy o budżetach idących w miliardy euro. Sam koszt zastąpienia infrastruktury Huaweia w Polsce szacowany jest na ok. 15 mld zł – a to wyłącznie koszt zakupu nowych urządzeń, który po dodaniu idących za tym strat i wszelkich kosztów pobocznych wzrasta do kilkudziesięciu miliardów – mówi w rozmowie z Pulsem Biznesu Ryszard Hordyński, dyrektor ds. inwestycji i strategii Huawei.

Według Instytut Oxford Economic koszty ewentualnego wyłączenia Huaweia z części sieci mogą wynieść nawet 3 mld EUR rocznie w całej Europie. Polskę co roku kosztowałoby to ok. 120 milionów euro – ok. pół miliarda złotych rocznie przez najbliższe 15 lat.

Amerykanie twierdzą, że eliminacja Huawei to kwestia bezpieczeństwa. Jak dotąd nie przedstawili jednak żadnych przekonujących dowodów na wykorzystywanie Huawei do celów szpiegowskich

Pompeo przyjechał do Polski, by ta wsparła ją w wojnie handlowej z Chinami i by lobbować na rzecz amerykańskiej firmy Cisco, która miałaby sprzedawać w Polsce swój sprzęt 5G, znacznie droższy od chińskiego. Tymczasem pozbycia się chińskiego producenta odmówili ostatnio m.in. Francuzi, Niemcy oraz Czesi.

Huawei chce działać w Polsce na podobnych zasadach jak w Niemczech. – Przygotowany przez niemieckie organy dokument stanowi przede wszystkim rzeczowy przegląd warunków technicznych, jakie muszą spełnić między innymi dostawcy sprzętu telekomunikacyjnego. Podejście oparte na jasnych kryteriach i jednakowych dla wszystkich zasadach. Liczymy, że podobne rozwiązania zostaną wprowadzone również w Polsce. Co szczególnie istotne, Niemcy promują system deklaratywny, połączony m.in. ze zobowiązaniem dostawców do nieprzekazywania danych podmiotom trzecim. Jest to podejście niezwykle racjonalne, zakładające, że rynek pozostanie otwarty dla wszystkich producentów, a ustawodawca nie będzie brał pod uwagę bezpodstawnych uprzedzeń – powiedział Ryszard Hordyński z Huawei.