Kolejne wielkie aresztowania pedofilów. Imigranci przez lata wykorzystywali nieletnie dziewczęta

Brytyjska National Crime Agency (NCA) aresztowała szesnastu członków pedofilskich w Rotherham i Leeds. Przez kilkanaście lat wykorzystywali oni seksualnie dziewczynki i gwałcili liczące od 11 do 16 lat.

Pod koniec lipca NCA zatrzymała 5 osób w sprawie gwałtów i wykorzystywania dzieci. Teraz kolejne 16. To członkowie gangów pedofilskich, które w latach 1997 – 2013 działały w Rotherham i Leeds.

Wcześniej w tej sprawie w ramach operacji Stovewood aresztowano 150 osób. Osądzono już 20. Sąd wymierzył łączne kary 250 lat więzienia.

Agencja równolegle prowadzi śledztwo w sprawie tego jak władze przez lata zajmowały się sprawa masowego wykorzystywania seksualnego dzieci. Początki ohydnego procederu sięgają nawet końcówki lat 80-ych. Jego ofiarą padło przez lata co najmniej kilkaset dziewczynek. Głównie pochodzących z biednych, czasami dysfunkcyjnych rodzin.

Niemal wszyscy zwyrodnialcy są imigrantami z Pakistanu, lub pochodzą z imigranckich rodzin. Pedofile uwodzili dziewczynki, odurzali narkotykami, a następnie wykorzystywali seksualnie, gwałcili i zmuszali do prostytucji. Wszystko to odbywało się w sposób systemowy i zorganizowany.

O ohydnym procederze wiedziały władze szkoleń, lekarze, pracownicy socjalni, a nawet policja. Mimo to trwał co najmniej kilkanaście lat. Sprawę jednak tuszowano z obawy o oskarżenia o rasizm. Politpoprawność wszystkich paraliżowała.

Philip Marshall, agent pracujący w operacji Stovewood twierdzi, że dojdzie do kolejnych aresztowań. Wszystkie ofiary są już teraz dorosłymi kobietami. Agencja apeluje do nich, by zgłaszały się i pomogły w śledztwie. Zapewnia pełną dyskrecję.

Sprawa jest jednak bardzo delikatna. Wiele ofiar nie chce wracać do koszmarów sprzed lat. Wiele z nich ma już poukładane życie i rodziny. Obawiają się otwierania ran z przeszłości. Śledztwo posuwa się mozolnie ale już skala ujawnionego procederu budzi przerażenie. Już zatrzymano i osądzono blisko 200 osób, a należy spodziewać się kolejnych akcji.