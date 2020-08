Mniej niż połowa Polaków uważa, że osoby LGBT są dyskryminowane. Są wyniki badania [SONDAŻ]

Czy osoby LGBT są dyskryminowane w Polsce? Sondaż pokazuje, że nie uważa tak nawet połowa Polaków.

Od tygodni trwa burza wokół homoseksualistów w Polsce. Środowiska LGBT uważają, że tak jest i jako przykład wskazują wypowiedzi polityków PiS czy furgonetkę z plakatami łączącymi homoseksualizm z pedofilią.

Protesty zaczęły się, gdy policja zatrzymała agresywnego aktywistę Michała Sz., określającego się jako kobieta „Margot”. Powodem był atak właśnie na furgonetkę fundacji pro-life i jej kierowcę.

Czy jednak media uczciwie relacjonują konflikt? Pracownia SW Research zapytała Polaków, czy uważają, że środowisko LGBT jest dyskryminowane w Polsce.

Wyniki badania opublikowała niedzielna „Rzeczpospolita”. Sondaż pokazał, że nawet połowa Polaków nie uważa, że osoby LGBT są dyskryminowane.

Mimo medialnego szumu jedynie 48,7 proc. respondentów wskazało odpowiedź „Tak”. Natomiast 30,3 proc. twardo stoi na stanowisku, że osoby LGBT nie są dyskryminowane.

Aż 21 proc. nie potrafiło potwierdzić, lub zaprzeczyć tej tezie.

– Częściej kobiety niż mężczyźni odpowiadały potwierdzająco na to pytanie (kobiety 53 proc., mężczyźni 44 proc.). Takiego zdania są też najczęściej ankietowani do 24 roku życia (60 proc.), badani z wykształceniem średnim (53 proc.), osoby zarabiające pomiędzy 2001 – 3000 zł (52 proc.) oraz mieszkańcy miast od 200 do 499 tys. mieszkańców (60 proc.). Mężczyźni częściej niż kobiety nie zgadzają się z tym, że środowisko LGBT w Polsce jest dyskryminowane (kobiety 26 proc., mężczyźni 35 proc.). Taką odpowiedź wybierał też co trzeci ankietowany pomiędzy 25 a 34 rokiem życia, badani z wykształceniem zasadniczym zawodowym (42 proc.), zarabiający pomiędzy 3001 – 5000 zł (36 proc.) oraz mieszkańcy miast od 100 do 199 tys. mieszkańców (34 proc.) – podsumowała wyniki Małgorzata Bodzon, Senior Project Manager w SW Research.

Źródło: Rzeczpospolita