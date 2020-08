Skarbówka zaciera ręce. Rejestracja gości weselnych jak manna z nieba dla fiskusa

Wesela w maseczkach, bez seniorów i z obowiązkową rejestracją gości do wiadomości sanepidu. Takie są plany rządzących na nowe koronawirusowe restrykcje. „Dziennik Gazeta Prawna” wskazuje, że z rozwiązania cieszy się skarbówka.

Sanepidowi lista gości ma być potrzeba do ewentualnego gaszenia ognisk koronawirusa. Ale też do bieżących kontroli wesel. Sanepid wiedziałby, gdzie i o której odbywa się wesele. Kontrolerzy mogliby wpaść, przeliczyć liczbę gości, sprawdzić reżim sanitarny.

A po co weselna lista gości fiskusowi? Skarbówka mogłaby na podstawie tych danych zaglądać zarówno do zeznań podatkowych nowożeńców, jak i firm obsługujących wesela.

Skarbówka na tropie wesel

Dziennik przypomina, że fiskus wielokrotnie próbował pozyskać dane nt. wesel, by sprawdzić ewentualne oszustwa podatkowe. Próbował wieloma sposobami, ale najczęściej odbijał się od ściany, bo nie było obowiązku informowania o szczegółach.

Dzięki liście gości weselnych fiskus wreszcie mógłby dobrać się do danych, których tak bardzo pragnie. Dzięki temu oszacować np., ile mniej więcej powinni otrzymać w kopertach nowożeńcy. To na wypadek, gdy państwo młodzi nie będą potrafili w pełni udokumentować swojego majątku (np. mieszkania, wesela itp.) i stwierdzą, że to m.in. wpływy z weselnych kopert.

Ale nie tylko o nowożeńców chodzi. Dzięki takim danym fiskus miałby informację, jaka firma (restauracja, dom bankietowy, hotel itp.) wesele organizowała. To by mogło posłużyć do kontroli podatkowych.

Dzięki liście gości skarbówka wiedziałaby także, który z fotografów/operatorów albo jaki zespół muzyczny w weselu uczestniczył. Tu również doszłoby do weryfikacji, czy pokwitowano wszelkie wypłaty, a co za tym idzie, czy odprowadzono podatek.

„GDP” informuje, że zgodnie z prawem sanepid mógłby dane przekazać skarbówce na podstawie art. 46 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.