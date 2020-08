„Wyborcza” zaczyna szczucie na księdza Tomasza Sobolewskiego. Kapłan w kazaniu mówił prawdę o tęczowych

„Wyborczej” nie spodobało się kazanie o ideologii lgbt wygłoszone przez księdza Tomasza Sobolewskiego z Nowego Tomyśla. Gazeta już zaczyna szczuć na niego.

Ksiądz Tomasz Sobolewski z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Tomyślu wygłosił kazanie o poświęcone ideologii lgbt. Było ono transmitowane na YouTube. Jak pisze pracownik „Gazety Wyborczej” Piotr Żytnicki nagranie zniknęło już z platformy. Prawdopodobnie ktoś taki jak Żytnicki doniósł na księdza i cenzura Youtube usunęła nagranie.

Żytnicki w poznańskiej „Gazecie Wyborczej” opublikował artykuł „Ksiądz w kazaniu zrównuje osoby LGBT z bolszewikami. Wzywa do obrony przed tęczową rewolucją” i zaanonsował go na Twitterze.

„Homofobiczne kazanie księdza z Nowego Tomyśla. ‚Akcja Stop pedofilii pokazuje prawdę o ideologii LGBT’. Mówi też o chuligaństwie działaczy LGBT, wojnie cywilizacyjnej tęczowej rewolucji, neomarksizmie i walcu LGBT – napisał Żytnicki

Zamieścił również fragment kazania księdza Sobolewskiego. Oczywiście dla takich jak Żytnicki każda krytyka pod adresem ideologii lgbt i tęczowych bojówek jest przejawem homofobii. Tymczasem ksiądz mów o rzeczach oczywistych. Mamy do czynienia z tęczową rewolucją, z chuliganami, ale też bojówkami lgbt napadającymi na ludzi, profanującymi i niszczącymi pomniki. Mamy do czynienia z prowokacjami, a nade wszytko z próbami zaprowadzenia cenzury tak, by nikt nie ośmielił się skrytykować lgbt, bo tacy jak pracownik „Wyborczej” zaszczują.

Na nagraniu zamieszczonym przez Żytnickiego słychać co mówi ksiądz Sobolewski. Trudno się z kapłanem nie zgodzić. jeśli gdzieś uda nam się znaleźć skopiowane całe kazanie księdza Sobolewskiego, to udostępnimy je na naszych stronach.