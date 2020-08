Krystyna Janda publikowała fake newsy i oczerniała jak typowy troll

Krystyna Janda musi przeprosić prof. Marię Ryś. Reżyserka udostępniła fałszywy cytat z książki profesor. Jeśli nie przeprosi, to sprawa trafi do sądu.

Na swoim Facebooku Krystyna Janda opublikowała wpis profilu o nazwie „Polska antyklerykalna”. We wpisie umieszczono fałszywe cytaty z książki profesor Ryś. Mają one przekonać opinię publiczną, że katolicy chcą zamknąć kobiety w domach, zabraniać im oglądania telewizji etc.

„Nie włączam telewizji, ponieważ płynący z niej jad i bezeceństwo mogłyby zatruć wspaniałą atmosferę naszej katolickiej rodziny”, „mój mąż szybko spełnia swój obowiązek małżeński, ja zaś przeczekuję to w milczeniu, ze spokojem i godnością prawdziwej katoliczki, modląc się w myśli o zbawienie tych nieszczęsnych istot, które urodziły się kobietami, ale którym lubieżność Szatana rzuciła się na mózg” – to tylko niektóre z obrzydliwych, kłamliwych cytatów udostępnionych przez Jandę.

Autorzy, kłamiąc iż cytat pochodzi z książki pani Ryś, zasugerowali również, że jest to „podręcznik dla gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej o miłości, małżeństwie i rodzinie – zaaprobowany przez MEN. Aż mi mowę odjęło Należy do Stowarzyszenia Rodzin Katolickich”.

Wpis reżyserki udostępniono 355 razy. Trudno oszacować do ilu osób trafiła ta kłamliwa informacja.

Przeprosiny albo sprawa trafia do sądu

„Cytat jest fałszywy. Przypisanie go prof. Marii Ryś stanowi oczywiste naruszenie jej dóbr osobistych w postaci dobrego imienia i renomy naukowej. Ale przede wszystkim promowanie takich niezweryfikowanych, a wprost fałszywych, informacji jest wyrazem braku szacunku dla drugiego człowieka, kobiety która swoją bogatą karierę naukową poświęca badaniom nad rodziną” – napisał w komentarzu do wpisu Jandy szef Ordo Iuris Jerzy Kwaśniewski.

„Proszę o usunięcie wpisu i zamieszczenie sprostowania z przeprosinami. W przeciwnym razie będę zmuszony, działając na podstawie udzielonego mi pełnomocnictwa, skierować sprawę na drogę postępowania cywilnego” – podkreślił Kwaśniewski.

Czasami krótkie, przedprocesowe pisma mogą być doręczane w formie adekwatnej do naruszenia Poniżej wezwanie na FB do zaprzestania naruszeń i publikacji przeprosin, w imieniu prof. Marii Ryś skierowane do Krystyny #Janda Fundamentem debaty jest prawda i odpowiedzialność za słowo pic.twitter.com/dBtPDk7PFa — Jerzy Kwaśniewski (@jerzKwasniewski) August 16, 2020

