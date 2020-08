Łukaszenka zakrzyczany i wyśmiany w fabryce traktorów. „Spasiba” [VIDEO]

Aleksandr Łukaszenka wizytował fabrykę traktorów. Białoruski prezydent bardzo często odnosi się w swoich przemówieniach do kultury chłopskiej i utrzymuje, że jest mu ona bliska.

Chłopi i robotnicy jednak przestali go już chyba darzyć miłością. Tak przynajmniej sugeruje nagranie z ostatniej wizyty polityka w fabryce traktorów.

Na samym początku Łukaszenka nie mógł zabrać głosu, bo tłum przekrzykiwał go. „Odejdź!”, „odejdź!” – krzyczeli pracownicy zgromadzeni pod sceną.

Gdy w końcu umilkli, Łukaszenka podziękował im. „Spasiba” – powiedział smutnym tonem, a robotnicy zaczęli się śmiać.

Lukashenko gathered the most loyal workers at MZKT factory this morning. Didn't help – the crowd is chanting "Go away!". Lukashenko: "You can shout as much as you want!" pic.twitter.com/fFLAy7VobZ

— Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) August 17, 2020