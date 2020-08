SPRAWDŹ, czy twoje DZIECKO to ogląda. Disney wprowadza postać LGBT do popularnej kreskówki

Disney oficjalnie potwierdza, że wprowadzi biseksualne wątki do jednej ze swoich kreskówek.

Mowa animowanej serii „The Owl House”. Postać, którą Disney umieścił w bajce to 14-letnia dziewczyna – Luz Noceda. Ma ona wieść „normalne” życie w tym świecie, a w innym wymiarze stawać się czarownicą.

Disney chwali się, że postać ta odczuwa pociąg zarówno do mężczyzn, jak i do kobiet. Do tej pory jedynym nadzwyczajnym zachowaniem bohaterki było czarowanie.

W serialu biseksualizm Nocedy wychodzi na jaw, gdy postać ta, wcześniej interesująca się chłopcami, zaprasza na studniówkę koleżankę i z nią tańczy.

„No, i dobrze” – mógłby ktoś powiedzieć. Disney, prywatna firma – niech robi ze swoimi kreskówkami co chce. Warto jednak zauważyć, że w tym przypadku mieliśmy do czynienia z zupełnie zwykłym serialem, do którego dzieci już się przyzwyczaiły i postać LGBTL;DR pojawia się w nim nagle.

Gdyby o tych zamiarach poinformowano rodziców przed emisją pierwszego odcinka, to mogliby zdecydować o tym, czy chcą, by ich dzieci to oglądały. Teraz oczywiście również mogą zakazać oglądania bajki, ale z punktu widzenia rodzica jest to bardzo niekomfortowe.

Warto, by też sprawdzić, czy wprowadzenie takich niuansów to suwerenna decyzja twórcy, czy jednak działanie jakiegoś lobby.

