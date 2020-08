To była największa manifestacja w historii Białorusi. Milicja się nie pokazywała [VIDEO]

O 200 tysiącach uczestników niedzielnego wiecu i marszu wolności w Mińsku piszą niezależne media. Liczba ta jest trudna do zweryfikowania, jednak jest pewne, że tak licznej manifestacji nie było dotąd w niepodległej Białorusi.

Demonstranci przez kilka godzin zbierali się na skrzyżowaniu przy pomniku Mińska Miasta-Bohatera, a następnie w rekordowo długiej kolumnie przeszli marszem na główny plac stolicy – Plac Niepodległości.

#Minsk #Belarus right now, hundreds of thousands if not over a million of people are out on the streets protesting for their freedom. A sight not seen since the collapse of Soviet Union. #LongLiveBelarus pic.twitter.com/EdBpeQca27

— Belarus Free Theatre (@BFreeTheatre) August 16, 2020