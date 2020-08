Zemsta Schetyny? Wbija szpilę Platformie Obywatelskiej. „Ktoś taki jest politycznym samobójcą”

Politycy „starej” Platformy Obywatelskiej wyraźnie tracą wiarę w ten projekt. Najpierw Donald Tusk skrytykował PO za współpracę z PiS ws. podwyżek dla polityków, a teraz zrobił to Grzegorz Schetyna.

Niedawno Donald Tusk skrytykował posłów PO za wsparcie PiS w głosowaniu nad podwyżkami dla klasy politycznej. Później z partii odszedł Tomasz Cimoszewicz. W międzyczasie jeszcze Roman Giertych obwieścił śmierć Platformy na Twitterze.

Teraz na temat niedawnego jednogłośnego głosowania POPiSu wypowiedział się Grzegorz Schetyna.

„Kiedy JA byłem przewodniczącym…”

– Na pewno nie rekomendowałbym takiej decyzji [o poparciu dla podwyżek]. W zeszłej kadencji, kiedy byłem przewodniczącym, była podobna propozycja. Może mniej bezczelna i o takiej skali, którą widzieliśmy w piątek, bo ta propozycja była ogromna, to jest blisko 60%, ale była propozycja podwyżek dla parlamentarzystów i wtedy bardzo jasno powiedziałem i rekomendowałem to zarządowi, że nie możemy się zgodzić na tę podwyżkę i sprawa upadła, została wycofana przez wnioskodawców – mówił w rozmowie z Krzysztofem Skórzyńskim w „Jeden na jeden” w TVN24 Grzegorz Schetyna.

„Ktoś taki jest politycznym samobójcą”

– To jest dzisiaj cel Kaczyńskiego [rozbicie opozycji]. Jeżeli ktoś wpisuje się w ten scenariusz, negocjuje z Kaczyńskim, Terleckim, politykami PiS-u, a ta sprawa dotyczy jeszcze horrendalnych podwyżek dla parlamentarzystów, jest politycznym samobójcą. To widzieliśmy w nocy z czwartku na piątek i w piątek. Ja jestem zdumiony, że nie byliśmy w stanie w sposób racjonalny, logiczny i uczciwy na to zareagować – powiedział Skórzyńskiemu Schetyna.

Walka o przywództwo, czy ucieczka z tonącego statku?

Ciekawe, czy Grzegorz Schetyna tą krytyką rozpoczyna walkę o przywództwo w PO – stracił je na rzecz Borysa Budki – czy też chodzi o coś innego. Mówi się, że Donald Tusk i Roman Giertych po cichu wspierają projekt Szymona Hołowni. Czyżby i były szef PO chciał się doń przenieść? Czeka nas 3 letni okres bez wyborów, podczas którego politycy będą mieli sporo czasu na badanie gruntu.

