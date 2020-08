Brytyjczycy nie radzą sobie z nielegalnymi imigrantami. Nie są w stanie zapewnić opieki nieletnim

Władze hrabstwa Kent w południowo-wschodniej Anglii poinformowały we wtorek, że nie mają już możliwości, by w bezpieczny sposób zapewnić opiekę kolejnym nieletnim imigrantom, którzy próbują się przedostać do Wielkiej Brytanii przez kanał La Manche.

Od początku lata odnotowywany jest bezprecedensowy wzrost liczby nielegalnych imigrantów, którzy próbują się przedostać do Wielkiej Brytanii przez kanał La Manche na małych łodziach. Zdecydowana większość trafia do hrabstwa Kent, które znajduje się w najmniejszej odległości od Francji. Od początku tego roku schwytano – na brzegu lub na morzu – już ponad 4800 osób, które w ten sposób pokonywały kanał La Manche, z czego ponad 400 to dzieci poniżej 18. roku życia bez dorosłych opiekunów.

Jak poinformowały we wtorek władze hrabstwa, po przybyciu w ciągu ostatnich dwóch dni kolejnych 13 nieletnich imigrantów, wyczerpały się możliwości zakwaterowania i zapewnienia niezbędnej opieki ewentualnym kolejnym przybyłym.

– Jestem głęboko rozczarowany i zaniepokojony, że pomimo naszych licznych wysiłków, aby uniknąć tej niewyobrażalnej sytuacji, konieczne było ogłoszenie tego. Jest to ogromne wyzwanie dla Kentu, ale stosunkowo małe wyzwanie do rozwiązania na szczeblu krajowym i powinno być rozwiązane już wcześniej – powiedział Roger Gough, szef lokalnych władz Kentu.

Dodał on, że od 2004 r. władze Kentu zakwaterowały już 1500 nieletnich imigrantów, którzy przybyli bez opieki dorosłych, zamierzając ubiegać się w Wielkiej Brytanii o azyl.

Rząd brytyjski prowadzi obecnie rozmowy z władzami francuskimi w celu rozwiązania problemu napływu imigrantów. Zdaniem Londynu Francja nie robi wystarczająco dużo, by powstrzymać imigrantów przed podejmowaniem ryzykownych prób przedostania się przez kanał La Manche. Francuzi żądają 30 milionów euro za umożliwienie brytyjskim jednostkom operowania na kanale i odstawiania nielegalnych imigrantów do francuskich portów, skąd wypłynęli.