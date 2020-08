Kolejna granica przekroczona. Dyskusje o biseksualnej bohaterce z Disney Channel

Luz Noceda. to 14-letnia dziewczyna – biseksualna, jak przyznaje Dana Terrace. Pochodząca z Dominikany nastolatka marzy o byciu czarownicą. W sumie banał, gdyby nie jej… upodobania seksualne. Wygląda to na rozbudzanie zainteresowania takimi problemami jak najmłodszych widzów.

Odbiorcy takich animacji są „etapowani” w dość wczesnym okresie życia. Sama biseksualna Dana Terrace wyznała w dodatku na Twitterze i chwali się, że musiała walczyć, aby producent zaakceptował taką „nowość”.

Serial emitowany na Disney Channel, dzięki wyznaniu autorki zyskuje dodatkowy podtekst. Terrace przyznała się, że marzyła o wprowadzeniu do obsady „queerowych nastolatków”. Będzie też jeszcze kolejna seria.

Oduraczanie dzieci i młodzieży nie jest u Disneya nowością. „Etapowanie” dotyczyło jednak wprowadzania dotąd „nie-hetero-normatywnych” postaci drugoplanowych. Takie postacie były już np. reprezentowane w „Beauty and the Beast” (2017). W tym roku poszli na całość.

Internauci, co prawda zauważyli, że powinno się pozwolić dzieciom pozostać dziećmi i nie koniecznie powinny się one uczyć o orientacji i pociągu seksualnym z kreskówkach, ale rzekomo „nieistniejąca ideologia” i tak robi swoje…

I'm bi! I want to write a bi character, dammit! Luckily my stubbornness paid off and now I am VERY supported by current Disney leadership. (Thank you @NashRiskin and team!) Not to mention the amazingness of this crew.

