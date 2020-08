Merkel spotka się z Gretą Thunberg, by rozmawiać o klimacie. Nastoletnia wagarowiczka nie ma wykształcenia, ale co tam

Kanclerz Angela Merkel spotka się 25 sierpnia z Gretą Thunberg, by porozmawiać o klimacie. Dzięki wagarom nastolatka urosła do rangi eksperta w oczach Zachodu. Dziewczyna nie ma jednak żadnego wykształcenia dot. zmian klimatycznych, czy polityki klimatycznej.

Świat stanął na głowie. Kanclerz jednego z potężniejszych państw świata, będzie ponoć radzić się nastoletniej wagarowiczki w kwestii klimatu. Greta Thunberg i Angela Merkel odbędą kolejne spotkanie.

Nic to, że Gośka Thunberżanka nie ma żadnego wykształcenia, które pozwalałoby jej uważać się za eksperta w… w zasadzie w jakiejkolwiek dziedzinie. To tylko nastolatka, która w okresie buntu odmówiła chodzenia do szkoły.

Poza Thunberg w spotkaniu uczestniczyć będzie inna eko-działaczka – Luisa Neubauer. Może Merkel po prostu ma bardzo dużo czasu i może go tracić na spotkania z dziećmi. Jeśli tak, to niech sobie robi co chce.

Wygląda to jednak żenująco, gdy media rozpisują się na temat tej wizyty tak, jakby Merkelowa rzeczywiście miała wziąć sobie do serca to, co usłyszy od nieopierzonej Szwedki.

Źródło: biznesalert.pl