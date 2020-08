Niemal co drugi dzień jakaś Francuzka zostaje zabita przez swojego partnera. Szokujący wzrost liczby ofiar przemocy domowej

146 kobiet zostało zabitych we Francji przez partnera lub byłego partnera w 2019 roku, co oznacza wzrost o 21 proc. w stosunku do liczby zabójstw kobiet, ofiar przemocy domowej w 2018 roku – poinformowało francuskie MSW.

Kobiety są głównymi ofiarami przemocy popełnionej przez współmałżonka lub partnera, jednak w 2019 roku odnotowano również 27 śmiertelnych ofiar przemocy domowej wśród mężczyzn.

Dziennik „Le Monde” analizując we wtorek dane MSW dotyczące przemocy wobec kobiet wskazuje na istotne zaniedbania francuskiego wymiaru sprawiedliwości.

W 84 proc. przypadków ofiarami przemocy domowej są kobiety, najczęściej narodowości francuskiej, w wieku od 30 do 49 lat lub powyżej 70 lat. Większość z nich to osoby bezrobotne lub na emeryturze. We francuskiej nowomowie okreslenie „narodowość francuska” oznacza tylko tyle, że ofiara miała obywatelstwo tego kraju. Nie mówi nic o pochodzeniu.

Sprawcy, również w większości pochodzenia francuskiego, w 88 proc. przypadków to mężczyźni. 65 proc. z nich nie jest aktywna zawodowo. W większości przypadków ofiary zostały zamordowane za pomocą noża lub broni palnej. W 17 proc. przypadków śmierć była wynikiem uduszenia.

Do przemocy dochodzi na ogół w domu. W wielu przypadkach przed śmiercią ofiara nalegała na separację.

41 proc. kobiet zabitych przez swojego partnera doświadczyło wcześniej przemocy fizycznej lub psychicznej. Spośród nich 63 proc. zgłosiło ten fakt organom ścigania.

– Musimy dokonać głębokiej zmiany mentalności – skomentowała zjawisko szefowa wydziału ds. przemocy wobec kobiet we władzach departamentu Sekwana-Saint-Denis, Ernestine Ronai, cytowana przez „Le Monde”.

W raporcie Generalnego Inspektoratu Sprawiedliwości, opublikowanym w listopadzie 2019 roku, napisano, że 80 proc. skarg dotyczących przemocy w rodzinie w latach 2015-2016 zostało oddalonych.