Oto miara upadku europejskich przywódców. Merkel znów spotka się z z niezrównoważoną Gretą Thunberg i będzie z nią ustalać politykę

Jeszcze w czerwcu szwedzka ekofanatyczka szydziła publicznie z Merkel, a w czwartek ma kolejne, aż 90-minutowe spotkanie z nią. Wybiera się na nie do Berlina.

O spotkaniu Thunberg poinformowała na Twitterze. Niemcy teraz sprawują prezydencję w Radzie UE, więc Thunberg oznajmiła, że ​​spodziewa się, iż będą one prowadzić „szeroko zakrojoną politykę ochrony klimatu”.

Nastolatka dostarczy również listę „żądań klimatycznych”, które sporządziła ze swoimi zwolennikami, aby przekazać je światowym przywódcom.

Wśród nich jest żądanie natychmiastowego zaprzestania inwestycji w wydobycie paliw kopalnych i natychmiastowe odchodzenie od nich. Greta domaga się także wprowadzenia pojęcia „ekobójstwa” i ścigania tych, którzy jej popełnią przez międzynarodowe trybunały. Co miało by być „ekobójstwem” tego nie wyjaśniono. Wśród żądań znalazły się też te dotyczące „zmniejszenia nierówności płacowych, rasowych i płciowych”.

Jeszcze w czerwcu Thunberg, w ramach swych audycji w szwedzkim radio, szydziła z Merkel i innych przywódców światowych. Opisywała jak w siedzibie ONZ Merkel czekała aż będzie mogła sobie z nią zrobić focię. Mówiła, że „prezydenci, premierzy, królowie i księżniczki”, chcieli polepszyć swój wizerunek fotografując się z nią. Merkel miała czekać aż dostąpi tej łaski.

I oto przywódczyni czwartej największej gospodarki świata zaprasza niezrównoważoną emocjonalnie nastolatkę, która edukację zakończyła w wieku 15 lat, by z nią ustalać jakąś politykę klimatyczną i np. zmniejszania różnic płacowych. To pokazuje miarę upadku współczesnych elit politycznych. Zaburzona psychicznie nastolatka razem z kanclerz Niemiec będą ustalać politykę Unii.

We will deliver your signatures to the meeting and the letter will remain open for anyone to sign.

Sign and share here: https://t.co/WL0bs48m6n#FaceTheClimateEmergency 2/2

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 14, 2020