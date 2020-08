Państwowy przewoźnik segreguje pasażerów! Nie zabrał kobiety, bo była z „czerwonej strefy”

Kierowca autobusu państwowej spółki Polonus nie wpuścił pasażerki. Powód? Była z Wielunia, czyli zgodnie z wytycznymi ministerstwa zdrowia z tzw. „czerwonej strefy”, gdzie rzekomo szaleje koronawirus.

Skandaliczną historię opisuje portal „Wieluń Nasze Miasto”. Kobieta chciała wsiąść w Wieluniu do autobusu Polonusa, który jechał do Kudowy. Od kierowcy usłyszała jednak, że takiej możliwości nie ma. Podobna sytuacja spotkała jeszcze jednego mężczyznę.

„Kierowcy powiedzieli, że z Wielunia i Osjakowa nie wolno im zabierać pasażerów. Nie pokazano mi żadnej decyzji, ani podstawy prawnej. Nie reagowali na moje argumenty, że mogę zapłacić bezgotówkowo. Jest to tym bardziej niezrozumiałe, że autobus był prawie pusty, jechało nim nie więcej niż dziesięć osób. Cztery wysiadły, dwie chciały wsiąść, ale nie mogły” – relacjonuje pani Anna.

Przedstawiciel państwowej spółki Polonus stwierdził, że decyzja została podjęta prewencyjnie. Rzekomo w trosce o zdrowie współpasażerów. Przewoźnik, broniąc się, zdradził, że Wieluń nie jest wyjątkiem. Podobnie jest w innej „czerwonej strefie” w Nowym Sączu. Stamtąd również pasażerów nie zabiera się.

Cóż, najwyraźniej, żeby wszystko było w porządku wg Polonusa, pani Anna powinna najpierw podjechać do innego miasta i dopiero tam wsiąść do autobusu. Wtedy przecież nie „zarażałaby” koronawirusem. Co innego w Wieluniu, tam zaraza atakuje drzwiami i oknami.

Ministerstwo zdrowia skomentowało sytuację na łamach portalu „Wieluń Nasze Miasto”. Przekazało, że działanie Polonusa było niezgodne z prawem. „Jeśli ktoś podróżuje pomiędzy strefami, nie ma ograniczeń. Natomiast ograniczenia istnieją w przypadku, gdy ktoś podróżuje po strefie czerwonej” – poinformowano.

Widzicie państwo sami. Można na trasie Wieluń-inne miasto. Po samym Wieluniu – absolutnie!

Gdy sprawa zrobiła się głośna medialnie, Polonus w kolejnym komunikacie poinformował o swojej wspaniałomyślności. Otóż sprzedaje już bilety na wszystkich trasach. Wiwat państwo!