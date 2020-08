Skompromitowany szef WHO mówi o „globalnej” walce z pandemią i „nacjonalizmie szczepionkowym”

We własnym interesie każdy kraj musi przyjąć globalne podejście do walki z Covid-19 – powiedział we wtorek szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Podkreślił, że „nacjonalizm szczepionkowy” jest niebezpieczny.

„Działanie w sposób strategiczny i globalny leży w istocie rzeczy w narodowym interesie każdego kraju; nikt nie jest bezpieczny, dopóki wszyscy nie są bezpieczni” – oznajmił Tedros. W nowomowie WHO „nacjonalizm szczepionkowy” oznacza, że to globalna organizacja miałaby kontrolować badania nad lekami i szczepionkami na koronawirusa.

Tedros poinformował, że wysłał listy do rządów wszystkich państw należących do WHO z prośbą, by dołączyły do wspólnych wysiłków na rzecz stworzenia szczepionki na koronawirusa i zapewnienia dostępu do niej również krajom nierozwiniętym.

Oczywistym jest, że każdy kraj, który opracuje skuteczną szczepionkę na takich czy innych warunkach udostępni ją innym krajom, również rozwijającymi się. Nie potrzeba do tego żadnej WHO i etiopskiego komunisty na jej czele. Każdy wie, że natura tej pandemii jest tak, że obywatele jednego kraju będą bezpieczni dopiero wtedy, gdy bezpieczni będą tez mieszkańcy innych państw, bo nikt nie będzie trzymał zamkniętych granic w nieskończoność.

Globalna lewica nawet do takich spraw, jak kwestia zdrowia, wprowadza wątki ideologiczne.

Doradca WHO Bruce Aylward powiedział, że aby uniknąć komplikacji infekcji powodowanych przez koronawirusa, świat musi jeszcze w tym roku przeprowadzić kampanię szczepień.

Stojący na czele WHO etiopski komunista całkowicie skompromitował tę organizację. Stała się ona kolejnym narzędziem do zaprowadzania globalizmu. Na pierwszym miejscu stawiane są kwestie ideologiczne. Wsadzony na stanowisko przez Chińczyków Tedros bardziej dba o ich interesy i zaprowadzanie politpoprawności, niż o walkę z pandemią. Organizacja przez całe tygodnie ukrywała skalę epidemii w Chinach i podawała fałszywe informacje o tym, jakie zagrożenie stanowi koronawirus i jak się rozprzestrzenia.

W maju prezydent Donald Trump zawiesił finansowanie organizacji, a miesiąc później ogłosił, iż Stany Zjednoczone z niej występują.