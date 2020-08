SOR i szycie nogi po spacerze brzegiem morza. Niebezpieczeństwa czyhające w Bałtyku

Kołobrzeg. Spacerując brzegiem morza, kobieta nadepnęła na wystający z dna drut. Konieczna była wizyta na SOR i szycie nogi. Kierownik kąpieliska wyjaśnił skąd się wzięły metalowe pręty w Bałtyku.

Wakacje zbliżają się już ku końcowi. Polacy ze wszystkich regionów Polski zjeżdżają się nad morze, by jeszcze zdążyć zażyć jodu i zaliczyć coroczną kąpiel w Bałtyku. Kąpieliska od Pomorza Zachodniego po Kaszuby pękają w szwach. Bałtyk jest jednak morzem, które wiele widziało i nie zawsze jest gościnne dla odwiedzających.

Przekonała się o tym kobieta, która na wakacyjny kierunek wybrała Kołobrzeg. Tam, przechadzając się brzegiem, rozcięła sobie nogę o wystający z dna drut.

– Mówiłam im [ratownikom – przyp. red.], że jakby dziecko się nadziało, to byłaby tragedia – stwierdziła w rozmowie z „Wirtualną Polską” turystka z Białegostoku.

Redakcja „WP” informuje, że do podobnej sytuacji doszło w niedzielę. – W Kołobrzegu jest dużo pozostałości po wojnie. Jeżeli jest to przykryte piaskiem, to tego nie widać, aż woda nie odsłoni – wyjaśnia kierownik kąpieliska Stanisław Malepszak.

– W miejscu, gdzie pani przekuła wczoraj nogę, od 20 czerwca nie było żadnego zdarzenia, bo najwidoczniej ten pręt był przykryty – dodaje.

Pręty to najmniejszy problem. Ostre blachy i niewybuchy w Bałtyku

– Kołobrzeg był dobrze broniony, znajdowało się tu dużo wojska i fortyfikacji. Zresztą 2 dni temu znaleziono niewybuch na plaży. Z tego, co widziałem, najprawdopodobniej ktoś go znalazł w wodzie i wyciągnął – powiedział Malepszak.

Należy tu zauważyć, że wyciąganie niewybuchu z wody nie jest najlepszym pomysłem. Wybierając się nad Bałtyk warto pamiętać o jego historii. Gdy w wodzie zobaczymy coś, co przypomina artefakt z czasów wojny, to nie wyciągajmy go na własną rękę. Lepiej zawiadomić ratowników, a oni na pewno poinformują odpowiednie służby.

Źródło: Wirtualna Polska