Grodno stolicą nowej Białorusi? Władze miejskie wsparły protesty. Milicja przeprasza

Od niedzieli wyborczej na Białorusi trwają protesty. Białorusini zarzucają prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence, że sfałszował wyniki wyborów. W niektórych miastach protestujących pacyfikowano. Od tej pory nie będzie się to zdarzało w Grodnie.

Grodno może już niedługo stać się nową stolicą dla protestujących Białorusinów. Władze miejskie przychyliły się do ich żądań.

Władze Grodna nie tylko zezwolą na urządzanie protestów na głównych placach miejskich, ale również udzielą protestującym pomocy technicznej.

Strajkujących zapewniono, że nie spotkają ich żadne reperkusje. Dodatkowo protestującym zostanie zapewniony czas na antenie lokalnej grodzieńskiej telewizji.

To jednak wciąż nie wszystko. Tym, co mogło najbardziej zdziwić wielu protestujących, były przeprosiny ze strony milicji. Funkcjonariusze kajają się za zatrzymywanie uczestników protestów. Wszyscy zatrzymani do tej pory opuścili już miejskie areszty.

Źródło: grodnoplustv.by