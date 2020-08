Kto zastąpi Szumowskiego? Morawiecki uchyla rąbka tajemnicy

Nazwisko następcy ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego poznamy w ciągu kilku dni; to będzie osoba kompetentna, z dużą wiedzą o ochronie zdrowia – zapewnił w rozmowie z PAP premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał obecnie resortem będzie kierował zespół czterech wiceministrów.

W wywiadzie dla PAP Morawiecki wychwalał zdolności i pracę Szumowskiego: że wybitny, że sprostał zadaniu, że specjalista i och i ach wspaniały człowiek. Skoro tak to dlaczego odszedł? Tego się nie dowiadujemy.

Jednak dowiadujemy się troszkę o przyszłym następcy Szumowskiego w resorcie zdrowia.

PAP: Kto będzie następcą Łukasza Szumowskiego? Czy rozpatrywane są kandydatury spośród czynnych polityków czy raczej z grona ekspertów z dziedziny służby zdrowia?

Morawiecki: Ministerstwo Zdrowia traci dwóch wybitnych specjalistów – ministra Szumowskiego i ministra Cieszyńskiego. Odchodzą ludzie, których trudno będzie zastąpić, ale zostawiają polską służbę zdrowia – mimo wszystkich trudności, z jakimi musieli się mierzyć – w lepszej kondycji. Myślę, że najważniejsze zadanie dla ich następcy, to z żelazną konsekwencją kontynuować tę pracę i sprostać standardom jakie wyznaczyli. Dlatego jedno jest pewne – to będzie osoba kompetentna, z dużą wiedzą o ochronie zdrowia. W tak ważnym ministerstwie, w dobie pandemii inaczej być nie może. Nazwisko następnego ministra zdrowia poznamy w ciągu kilku dni, ale dziś nie pora by spekulować. To trudna, obciążająca praca i nowy minister musi najpierw sam podjąć jednoznaczną decyzję o swoim zaangażowaniu.

Kompetentny, specjalista, z dużą wiedzą… Ze słów premiera wnioskujemy, że to będzie… Jacek Sasin.