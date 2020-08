Po zamachu stanu w Mali, prezydent podał się do dymisji. Pod przymusem

„Chciałbym podziękować Malijczykom za ich wsparcie przez te długie lata” – powiedział Keita w krótkim wystąpieniu telewizyjnym, nagranym w obozie wojskowym Kati pod stolicą Bamako, gdzie jest przetrzymywany wraz z byłym już premierem Boubou Cisse.

Prezydent Ibrahim Boubacar Keïta rządzi Mali od 2013 r. Jego przemówienie telewizyjne odbyło się pod przymusem. Wojsko obiecuje szybką cywilną transformację i wybory w „rozsądnym czasie”. Krajem ma na razie rządzić Narodowy Komitet Wyzwolenia Ludu.

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres wezwał do „natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia” prezydenta Mali. Zapowiedział też zwołanie Rady Bezpieczeństwa na prośbę Nigru i Francji.

Prezydent Francji Emmanuel Macron wyraził poparcie dla mediacji podejmowanych przez sąsiednie kraje. Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS) potępiła „pucz” i zamknęła granice z Mali.

Od kilku miesięcy koalicja przeciwników politycznych i przywódców religijnych domagała się odejścia prezydenta. Oskarżano go o korupcję i brutalne tłumienie protestów. We wtorek rano żołnierze z bazy Kati pod Bamako, zbuntowali się i zbratali z demonstrantami cywilnymi zgromadzonymi w stolicy.

If it pleased certain elements of our military to decide this should end with their intervention, do I really have a choice?." Mali President Ibrahim Boubacar Keita said as he announced his resignation. #NTVNews

