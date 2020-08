Pobił klienta kiełbasą! Kara za brak maseczki w sklepie [VIDEO]

„The Sun” opisało zaskakujące wydarzenie w sklepie w Kijowie. Między dwoma mężczyznami doszło do sporu, bo jeden nie chciał założyć maseczki.

Na nagraniu widać, jak rosły mężczyzna krzyczy do chuderlaka, aby założył maseczkę. Gdy ten mu coś odburknął kazał mu opuścić sklep.

Ostatecznie mężczyzna bierze zakupioną właśnie kiełbasę i siłą wyprowadza niepokornego klienta ze sklepu. Mniejszy mężczyzna cały czas stawia opór.

W odpowiedzi duży zaczyna bić go… kiełbasą. Już przed sklepem doszło do jeszcze zabawniejszego wydarzenia.

Guy refuses to wear a mask and gets hits by a sausage. pic.twitter.com/aFIDmMpe6r

