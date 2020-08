Prezydent Duda ma szansę się wykazać. Ten podatek uderzy w Polaków

Polska Federacja Producentów Żywności i Związek Pracodawców wystosowały apel do prezydenta Andrzeja Dudy „o niepodpisywanie ustawy ws. podatku cukrowego”.

Nowa opłata została wprowadzona w wyjątkowo chytry i bezczelny sposób. Przy okazji ustawy o Covid-19 rząd PiS wprowadził do obrad nowelizację podatku cukrowego. „Nowelizację”, choć sam podatek jeszcze nie obowiązuje (miał zacząć obowiązywać w lipcu tego roku, ale prace nad ustawą wstrzymał koronawirus).

Pomijając fakt, że PiS nowelizuje ustawę, której nie podpisał jeszcze prezydent, to trzeba zauważyć w jak bezczelny sposób to robi. Opłata cukrowa nijak się ma do sprawy z pandemią koronawirusa, a jednak to właśnie w tym projekcie rząd postanowił ukryć podatek.

Prawnicy alarmują, że takie wprowadzanie opłat „bez żadnego trybu” to pogwałcenie Konstytucji. Dlatego to właśnie strażnik Konstytucji powinien zainterweniować.

Polska Federacja Producentów Żywności i Związek Pracodawców wystosowały apel do prezydenta Andrzeja Dudy „o niepodpisywanie ustawy ws. podatku cukrowego”.

„Podpisanie ww. ustawy oznacza obciążenie przedsiębiorców podatkiem, którego wysokość jest nieadekwatna do siły nabywczej polskich konsumentów i sytuacji społeczno-gospodarczej kraju. Dla większości przedsiębiorców, w tym szczególnie małych i średnich, podatek ten będzie oznaczał praktycznie 100% wzrost kosztów i konieczność zapłacenia podatku w rzeczywistości obrotowego, pomimo braku dochodów ze sprzedaży produktu” – alarmują autorzy apelu.

Podpisani pod listem otwartym uważają, że opłata cukrowa „może doprowadzić do utraty około 40 tys. miejsc pracy w całym łańcuchu produkcji napojów od rolników (producenci surowca), poprzez zaopatrzenie (opakowania), producentów napojów, dystrybucji (transport i magazynowanie) oraz sprzedaży napojów (przedstawiciele handlowi)”.

Również nadawcy listu zwracają uwagi na to, że wprowadzając nowy podatek PiS łamie prawo. Zauważają, że ustawę przyjęto „bez wymaganej prawem oceny skutków regulacji dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw„.

Dodatkowo przypominają, że również podpisanie ustawy przez prezydenta będzie pogwałceniem konstytucji, bo „dopuszczalny termin na ogłoszenie ustawy minął. Ogłoszenie ustawy cukrowej po dniu 1 lipca 2020 r. będzie w każdym przypadku niezgodne z Konstytucją”.

Powtarzają także za prawnikami, że przecież nie można nowelizować ustawy, która nie weszła jeszcze w życie.

Prezydent Andrzej Duda nie będzie już musiał walczyć o kolejną kadencję. Teraz ma możliwość udowodnienia, że stoi po stronie Polaków i nie jest niczyją marionetką. Prezydent może albo zawetować ustawę, albo skierować ją do TK. Z dwóch tych opcji skuteczniejsza byłaby pierwsza.

Z całym listem można zapoznać się TUTAJ.