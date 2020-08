Szumowski o swoim następcy. „Zmiana się dokonała”

Łukasz Szumowski podczas konferencji prasowej skomentował kontrowersyjną decyzję o swojej dymisji. Wypowiedział się również na temat możliwych terminów ogłoszenia nazwiska nowego ministra zdrowia.

Kto będzie nowym ministrem zdrowia?

Kto będzie nowym ministrem zdrowia? Choć trudno w to uwierzyć, to w klubie PiS jest dobry kandydat – Andrzej Sośnierz z Porozumienia, ojciec Dobromira Sośnierza z Konfederacji.

Polityk kilkukrotnie pokazywał, że do pandemii ma bliskie wolnościowcom podejście. Niestety mało prawdopodobnym jest, że PiS wybierze właśnie jego. Po pierwsze zbyt często krytykował rząd, a po drugie po rekonstrukcji PiS chce ograniczyć udział koalicjantów w rządzie.

Eks-minister Szumowski twierdzi, że jest już kilku kandydatów na jego miejsce. Konkretne decyzje jednak jeszcze nie zapadły.

– Te decyzje, już o konkretnym kandydacie, których jest kilku, premier podejmuje teraz właśnie – powiedział Szumowski podczas konferencji.

„To najlepszy moment na zmianę”

Choć jeszcze niedawno minister zapewniał, że nie ma zamiaru odchodzić, to teraz przyznaje, że była o tylko kwestia czasu.

– To nie była kwestia „czy”. Naprawdę mówiłem i uzgadniałem, że będę odchodził na wiosnę. Przyszedł koronawirus i nie mogłem odejść. W związku z tym to nie było pytanie „czy”, to było pytanie „kiedy” i patrząc na te wszystkie działania, uznałem że nowy szef powinien już być wdrożony na jesień, dostałem rekomendację zespołu, jak przygotować ochronę zdrowia na jesień. Teraz te rekomendacje weźmie już nowy szef i będzie wdrażał, ale myślę, że lato jest takim jedynym momentem tak naprawdę, kiedy akurat w tym resorcie można zrobić zmianę, no i ta zmiana się dokonała – stwierdził.

Biorąc pod uwagę wzrost zakażeń w ostatnim czasie, to twierdzenie Szumowskiego, że „to najlepszy moment na zmianę”, jest bardzo odważne.