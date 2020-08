Wojna na furgonetki w Poznaniu. Radni i LGBT chcą przeszkodzić fundacji pro-life

W Poznaniu zaczęła jeździć furgonetka pro-life. Aktywiści LGBT i miejscy radni szukają sposobu jak uprzykrzyć życie kierowcy i fundacji.

Od poniedziałku w Poznaniu jeździ furgonetka fundacji Pro – Prawo do Życia. Na znienawidzonej w Warszawie furgonetce skupiła się uwaga poznańskich aktywistów LGBT oraz radnych miejskich.

Najpierw furgonetką zajęła się policja. Powodem było zgłoszenie, jakoby przejazd auta nie spełniał kryteriów zgromadzenia publicznego.

Próbowano zakazać fundacji nadawania nagrań przez głośniki furgonetki. Z kolei policja wskazała, że auto ma uszkodzenia, które uniemożliwiają mu wyjazd na ulicę.

Co do zastrzeżeń policji – kierowca zobowiązał się je naprawić. Odnośnie rzekomego niespełniania kryteriów zgromadzenia publicznego fundacja zapowiedziała, iż to absurd i nie można jej zakazać nadawania nagrań.

– Opieramy się na wolności wypowiedzi, którą gwarantuje Konstytucja RP. (…) Jeżeli urząd uważa, że robimy coś niezgodnego z prawem, może dać zakaz takiego zgromadzenia, jednak takiego zakazu nie dał. Ewentualne skargi będziemy rozpatrywać w sądzie – powiedział Adam Brawata z fundacji Pro Life.

Aktywiści LGBT z „Grupy Stonewall” zapowiedzieli, że w odpowiedzi wypuszczą na ulice własną furgonetkę. Tak zrobił w Warszawie znany polski youtuber wspierający LGBT, Krzysztof Gonciarz.

Furgonetka, czy jak wolą aktywiści LGBT „furgon miłości” ma mieć napis „Stop blubrom! Czego chce lobby LGBT? Równych praw, braku przemocy i świętego spokoju”.

Bum! Wyjeżdżamy w świat naszym furgonem miłości! Szukajcie nas dzisiaj na ulicach Poznania i koniecznie nam pomachajcie! #stopblubrom 🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈 Opublikowany przez Grupa Stonewall Środa, 19 sierpnia 2020

Źródło: Ten Poznań