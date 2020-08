Wyspa orgii i „Lolita Express”. Clinton popiera Bidena, a tu pokazują się kompromitujące zdjęcia, które udowadniają związki z pedofilem Epsteinem

Były prezydent Bill Clinton wystąpił na Konwencji Wyborczej Demokratów i poparł Joe Bidena w wyścigu o Biały Dom. Tymczasem „Daily Mail” publikuje kolejne kompromitujące zdjęcia, które ujawniają jego związki z pedofilem Epsteinem.

Demokraci wiele zaryzykowali zapraszając Billa Clintona, by na ich konwencji wyborczej poparł Joe Bidena, ich nominata w wyścigu do Białego Domu. Byłego prezydenta obciąża wiele skandali seksualnych w tym związki ze słynnym pedofilem Epsteinem, którym wciąż zaprzecza. Tymczasem brytyjski „Daily Mail” ujawnił kolejne zdjęcia wskazujące, na dużą zażyłość Clintona z dewiantem Epsteinem. Powstały one w 2002 roku w czasie wspólnej podroży do Afryki.

Clinton leciał tam razem z Epstein i jego kochanką Maxwell oczekującą teraz w więzieniu na proces w sprawie organizowania pedofilskiego procederu. Lot odbywali prywatnym odrzutowcem pedofila zwanym „Lolita Express”. Nazwa nawiązywała do tego, że na pokładzie maszyny często dochodziło do orgii i latały nią także młode dziewczęta, które trafiały do rożnych posiadłości Epsteina, by tam świadczyć „usługi” seksualne jego gościom.

Zdjęcia zrobiono na jednym z niewielkich lotnisk w Portugalii, gdzie samolot miał międzylądowanie. Widać na nich młodą wówczas Chauntae Davies jak robi Clintonowi masaż karku. Na fotografiach nie ma nic specjalnie niestosownego, ale problem polega na ty, że kobieta jest jednym ze świadków w toczącym się śledztwie o pedofilskie sprawki Epsteina i Maxwell. Jest też jedną z ofiar. Davies twierdzi, że została uwiedziona i wielokrotnie zgwałcona przez Epsteina. Jest jedną z wielu ofiar przebiegłej i zwyrodniałej pary, która na całym świecie werbowała dziewczęta, by te ‚obsługiwały” gości Epsteina m.in na jego prywatnej wyspie zwanej „wyspą orgii”. Młode, naiwne i głupiutkie dziewczęta uwiedzione blaskiem bogactwa i oczarowane obecnością najbardziej znanych postaci na świecie, ulegały manipulacjom Epsteina i jego rajfury Maxwell.

Clinton wielokrotnie zaprzeczał, iż miał jakiekolwiek bliższe relacje z Epsteinem i by cokolwiek wiedział o jego ohydnej działalności. Tymczasem zdjęcia które wypłynęły są kolejnym dowodem na to, iż kłamie.

Podróż po Afryce, w czasie której odwiedzono kilka państw trwała blisko tydzień. Brała w niej udział także właśnie Davies, która pełniła rolę „stewardessy” i masażystki. Z dzienników pokładowych maszyny wynika, że Clinton odbył co najmniej 26 podróży samolotem pedofila, w tym na „wyspę orgii”.

Cała sprawa pokazuje obłudę Demokratów jakoby troszczących się o kobiety i wspierających ruch MeToo, który powstał po tym jak na jaw wyszły obrzydliwe praktyki producenta filmowego Weinsteina, który przez dziesięciolecia molestował i wykorzystywał seksualnie kobiety, które chciały zrobić karierę w Hollywood.

Epstein jakoby popełnił samobójstwo w więzieniu czekając na proces. Nikt jednak w to nie wierzy. Panuje przekonanie, że został zamordowany. Teraz w areszcie siedzi jego wspólniczka Maxwell, która miała sterować całym ohydnym procederem. Odmówiono jej wyjścia za kaucją, wiec za kratami czeka na zakończenie procesu i rozprawę sądową.

Konwencja Wyborcza Demokratów potrwa do czwartku. Tymczasem zdjęcia właśnie przypomniały wszystkim wyborcom o Clintonie, który poparł Bidena i pedofilu Epsteinie. Ukazały się one w najgorszym dla Bidena czasie.