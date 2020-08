Aleksander Łukaszenka został persona non grata

Psują się relacje władz Białoruskich z sąsiadującą Litwą. Litewski MSZ umieścił Aleksandra Łukaszenkę i 31 innych osób z białoruskich władz na liście osób niepożądanych.

Z każdym dniem protestów Łukaszenka nie tylko traci mandat społeczny do sprawowania rządów w państwie, ale również do reprezentowania go na zewnątrz. Teraz Litwini uczynili go persona non grata.

Wraz z Łukaszenką na liście osób niepożądanych jest jeszcze 31. przedstawicieli białoruskiej władzy. Są to funkcjonariusze KGB, OMON-u oraz przedstawiciele białoruskiej komisji wyborczej.

Lista nazwiska sporządzona przez litewski MSZ musi jeszcze zostać zatwierdzona przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Wydaje się jednak, że jest to jedynie formalność. Na wczorajszym szczycie unijny ws. sytuacji na Białorusi litewski prezydent Gitanas Nauseda bardzo ostro wypowiadał się nt poczynań Łukaszenki.

– Wszyscy zgodziliśmy się, że wybory były zmanipulowane i nie były wolne – powiedział.

Na ten moment Białoruś nie podjęła jeszcze żadnych działań symetrycznych.

Źródło: Polskie Radio