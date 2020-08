Gorączka złota w Polsce? Pod małą wsią znajduje się ogromna ŻYŁA ZŁOTA

Pod Mikołajowicami na Dolnym Śląsku odkryto sporych rozmiarów żyłę złota. O sprawie oficjalnie informuje Ministerstwo Środowiska.

„Dokumentacja geologiczna złoża rudy złota ‚Mikołajowice’ została sporządzona w 2019 r. Powstała w wyniku prac geologicznych […]. Obecnie w Ministerstwie Środowiska toczy się postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia dokumentacji, wszczęte na wniosek Sudeckich Kopalni Surowców Mineralnych” – informuje redakcję „Super Expressu” Ministerstwo Środowiska.

Żółtego kruszcu jest pod dolnośląską wioską rzeczywiście sporo. Mowa o tonie czystego złota i 5 tys. ton w rudzie złota. Co ciekawe, mieszkańcy twierdzą, że wiedzieli o złocie jeszcze zanim ktokolwiek przeprowadzał tu badania. Mówi o nim bowiem lokalna legenda.

Nie ma jednak szans na gorączkę złota na Dolnym Śląsku. To Polska, a nie USA, więc nawet jeśli złoża przebiegają pod czyjąś działką, to należą one do państwa.

Mieszkańcy cieszą się mimo to, wierząc, że kopalnia ożywi region. Obecnie Mikołajowice są małą wsią, liczącą zaledwie 350. osób. Mikołajowiczanie mają nadzieję, że teraz ich wioska zacznie się prężnie rozwijać.

Źródło: „Super Express”