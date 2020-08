Homoseksualizm nie jest wrodzony. Naukowcy przedstawiają wyniki badań

Nie istnieje coś takiego jak „gen homoseksualizmu” – twierdzą naukowcy z najlepszych światowych ośrodków badawczych. Skłonności homoseksualne nabywa się poprzez wpływy środowiska i kultury.

To nie były badania prowadzone po to, by udowodnić jakąś ideologiczną tezę. Nie zamówili ich prawicowcy ani lewicowcy i nie przeprowadził ich jakiś podrzędny ośrodek badawczy.

Badania przeprowadzili eksperci z Broad Massachusetts Institute of Technology oraz Uniwersytetu Harvarda przy udziale niezależnego eksperta z Włoch Andrei Ganny. Zbadano prawie pół miliona przypadków. Wyniki opublikowano w prestiżowym magazynie „Science”.

Biorąc pod uwagę to wszystko – lewica nie może zarzucić, że są to zmanipulowane dane lub „mowa nienawiści”.

To nie „mowa nienawiści”. To nauka

A teraz do rzeczy. M.in. dzięki danym pochodzącym z brytyjskiego banku danych genetycznych UK Biobank, oraz danym z powiązanego z koncernem Google serwisu 23andMe przestudiowano aż 478 tys indywidualnych przypadków. To ogromna liczba i mało które badania prowadzi się aż tak skrupulatnie.

Na podstawie pozyskanych informacji naukowcy stwierdzili, że przy pomocy obserwacji indywidualnych wariantów genetycznych nie można stwierdzić, że ktoś będzie w przyszłości homoseksualistą. Innymi słowy nieprawdą jest teza, którą forsuje środowisko LGBT+, że można się urodzić z preferencjami homseksualnymi.

– Poprzednie badania sugerowały obecność silnych sygnałów genetycznych, które mogłyby uczynić przewidywalnymi postawy seksualne, przy czym jeden z najbardziej znanych takich sygnałów wskazywał na chromosom X, ale w naszych badaniach z próbką sto razy silniejszą, pokazaliśmy, że tak nie jest – wyjaśnił prof. Ganna w rozmowie z włoską agencją prasową ANSA.

Skąd więc biorą się takie preferencje? Najprawdopodobniej są one nabyte. Tj. powstają w wyniku indywidualnych przeżyć lub przez wpływ środowiska.

Źródło: sciencealert.com