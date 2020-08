Iran pokazał światu nowe rakiety. Pociski balistyczne nazwano na cześć gen. Sulejmaniego [FOTO/VIDEO]

Jak powiedział w wystąpieniu telewizyjnym minister obrony Amir Hatami, „Męczennik Kasem Sulejmani” to pocisk balistyczny ziemia-ziemia o zasięgu do 1,4 tys. km, zaś „Męczennik Abu Mahdi” to pocisk manewrujący o zasięgu ponad 1 tys. km.

„Rakiety, a zwłaszcza pociski manewrujące, są dla nas bardzo ważne. Zwiększenie ich zasięgu w ciągu mniej niż dwóch lat z 300 do 1000 km jest wielkim osiągnięciem” – oznajmił prezydent Iranu Hasan Rowhani.

Meet #Iran newly unveiled missiles:

Defense Minister Hatami says Haj Qasem missile (named after Gen. Soleimani) is an upgraded version of Zolfaqar which had a range of 700 km and has been upgraded to 1400 km.

AbuMahdi missile has a range of over 1000 km. pic.twitter.com/yyYDBq0xTB

— Habib Abdolhossein (@HAbdolhossein) August 20, 2020