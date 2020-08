Kim oni są? Oto nowy szef MSZ i nowy minister zdrowia

Premier Mateusz Morawiecki poinformował w czwartek, że obecny szef NFZ Adam Niedzielski zastąpi Łukasza Szumowskiego na miejscu ministra zdrowia, a dotychczasowy szef sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Zbigniew Rau zastąpi Jacka Czaputowicza i będzie nowym ministrem spraw zagranicznych.

Łukasz Szumowski oświadczył we wtorek, że składa rezygnację z funkcji ministra zdrowia. Poinformował, że pozostaje posłem, chce też wrócić do wykonywania wyuczonego zawodu lekarza. Z kolei Jacek Czaputowicz zrezygnował z pełnionej funkcji szefa resortu dyplomacji.

Premier Morawiecki na czwartkowej konferencji prasowej w KPRM podał nazwiska osób, które zostaną nowymi ministrami zdrowia i spraw zagranicznych. Nowym szefem resortu zdrowia zostanie obecny szef NFZ Adam Niedzielski.

Morawiecki zapewniał, że Łukasz Szumowski bardzo dobrze przygotował resort na drugą falę koronawirusa, a jego propozycje będzie wdrażał jego następca. „To stanowisko obejmie pan doktor nauk ekonomicznych Adam Niedzielski” – oświadczył szef rządu.

Jak dodał, Niedzielski przez wiele lat pracował w różnych obszarach administracji publicznej, pracował w resorcie finansów, NIK-u, ZUS-i, a od 2 lat pełni funkcję szefa NFZ.

Kogos takiego potrzebują

„To osoba, której bardzo potrzebujemy, dlatego, że służba zdrowia w nadchodzących miesiącach, kwartałach będzie w tym lepszym stanie przetrwać drugą falę koronawirusa, im bardziej będziemy zmodernizowani” – mówił Morawiecki.

Premier wskazał, że po czasie walki z epidemią COVID-19 przed służbą zdrowia będą ogromne wyzwania „w zakresie jej dalszego usprawniania, modernizacji czy czynienia ją bardziej racjonalną”.

„Wiadomo, że mamy od bardzo wielu lat bolączkę polegającą na tym, że mamy za małą liczbę lekarzy. Już na samym początku rządów PiS decyzje słuszne podjęte przez pana ministra Konstantego Radziwiłła, potem kontynuowane przez pana Łukasza Szumowskiego doprowadziły do tego, że dzisiaj kształcimy o 70-80 proc. więcej nowych lekarzy” – powiedział premier.

Podkreślał, że „przyspieszenie tych procesów, właściwej alokacji środków, ale jednocześnie właściwego alokowania zasobów medycznych, kadrowych to będzie jedno z bardzo ważnych zadań nowego ministra”.

Lada chwila, lada dzień obejma stanowiska

Premier poinformował też, że dotychczasowy szef sejmowej komisji spraw zagranicznych, były wojewoda łódzki Zbigniew Rau będzie nowym ministrem spraw zagranicznych. Rau zastąpi na tym stanowisku Jacka Czaputowicza.

Morawiecki podkreślił, że decyzje w sprawie kandydatury następcy Jacka Czaputowicza konsultował z prezydentem Andrzejem Dudą.

„Zaproponowaliśmy tę funkcję już jakiś czas temu, w ślad za oświadczeniem pana ministra Jacka Czaputowicza o rezygnacji, panu przewodniczącemu komisji spraw zagranicznych w Sejmie Zbigniewowi Rauowi” – powiedział premier. Podkreślił, że zajmował się on sprawami zagranicznymi przez wiele lat swojego życia zawodowego.

Pytany, kiedy dojdzie do powołania nowych ministrów szef rządu poinformował, „że powołanie dwóch nowych ministrów nastąpi w najbliższym możliwym czasie”. „Mam nadzieję, że dosłownie na dniach” – zaznaczył.

Jak dodał, odnosząc się do nowych ministrów „dzisiaj już obaj panowie na pewno mentalnie, intelektualnie i duchowo bardzo głęboko zanurzają się w całą materię, która będzie im podlegać i to w najbliższych godzinach i dniach zostanie sformalizowane”.

Czy to właściwy wybór?

Premier był pytany m.in. o kwestię przekonania, czy ekonomista i menadżer będzie lepiej zarządzał służbą zdrowia niż lekarz. Morawiecki odpowiedział, że budżet służby zdrowia, to obecnie łącznie około 105-110 mld zł. „Oprócz tego część usług poza tą kwotą obywatele kupują oddzielnie ze swoich własnych portfeli. Łącznie licząc to jest ponad 140 mld zł. Odpowiednie zarządzenie tymi środkami to praca dla finansisty, ekonomistów, prawników i medyków” – ocenił premier.

Jak dodał „najlepiej byłoby jakby w jednej osobie łączyły się wszystkie te kompetencje”. Dodał, że w przypadku nowego ministra zdrowia „mamy do czynienia z wybitnym specjalistą, który zna specyfikę funkcjonowania administracji publicznej, zna niedoskonałości i trudności w funkcjonowaniu wielkich instytucji takich jak ZUS, NFZ i ministerstwa i wie, gdzie szukać tych nieefektywności”.

„Pan dr Adam Niedzielski ma moje pełne zaufanie, jak również zaufanie kierownictwa politycznego po to, żeby pracował 25 godzin na dobę i pomagał Polakom na wszystkich możliwych odcinkach działań w obszarze służby zdrowia” – podkreślił Morawiecki.

Kim byli, co robili

Adam Niedzielski od 2019 r. jest prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia, wcześniej pełnił funkcję zastępcy prezesa NFZ ds. operacyjnych. Od 2016 r. pełnił funkcję dyrektora generalnego w Ministerstwie Finansów. W latach 2017-2018 był członkiem rady nadzorczej spółki celowej Aplikacje Krytyczne. Ponadto od stycznia do lipca 2018 r. był powołanym na wniosek Ministra Finansów członkiem Rady Narodowego Funduszu Zdrowia.

Niedzielski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na dwóch kierunkach: ekonomia oraz metody ilościowe i systemy informacyjne. W 2003 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych, nadany przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN.

Zbigniew Rau w latach 2015-2019 sprawował funkcję wojewody łódzkiego. W ostatnich wyborach parlamentarnych uzyskał mandat posła i został powołany na szefa sejmowej komisji spraw zagranicznych. Był również senatorem VI kadencji.

Jest prawnikiem, nauczycielem akademickim. Rau od 2006 r. jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Łódzkiego, pracuje na UŁ jako kierownik Katedry Doktryn Polityczno-Prawnych oraz Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville’a.

NCzas/PAP/JAM