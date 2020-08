Pełen profesjonalizm! Straż Miejska w Warszawie zabezpieczyła pistolet – zabawkę

Polska jest jednym z najbardziej rozbrojonych państw na świecie. Przejawia się to m.in. tym, że Polacy są całkowicie nieobyci z bronią. Przykład temu dała stołeczna Straż Miejska, która zabezpieczyła pistolet zabawkę.

Zdarzenie miało miejsce ok. godziny 15. Jeden z przechodniów na ulicy Burgaskiej spostrzegł leżący na chodniku pistolet. Oczywiście przeraził się na sam widok broni i wezwał Straż Miejską.

Strażnicy dotarli na miejsce i poczęli zabezpieczać „broń”. Tj. otoczyli ją, ale na wszelki wypadek nie zbliżali się do niej. SM na miejsce wezwała policję.

Funkcjonariusze, którzy przyjechali na miejsce, obejrzeli potencjalnie niebezpieczny przedmiot. Okazało się, że jest to zabawka. Atrapa co prawdę wykonana była ze stali, ale w żadnym wypadku nie był to prawdziwy pistolet.

