Poseł Myrcha z PO szydzi z kaszubskich katolików. „A bùten z tobõ”

Poseł Arkadiusz Myrcha szydzi na Twitterze z ponad 300-letniej tradycji kaszubskich katolików. Platforma dalej brnie w lewą stronę.

W opinii publicznej panuje mit, jakoby Kaszubi głosowali na PO. Jest to mit, bo statystyki powyborcze pokazują, że w miejscowościach, w których wciąż używa się języka kaszubskiego wygrywa PiS, a w wyborach samorządowych przebicia nie ma żadna z mainstreamowych partii – tam wygrywają tylko regionalne ugrupowania „lokalsów”.

Poseł z PO, Arkadiusz Myrcha, postanowił jednak zupełnie rozwiać wszelkie wątpliwości i dać wyraz wielkomiejskiej pogardzie polityków Platformy do regionalnych tradycji.

Na swoim Twitterze udostępnił nagranie z Sianowa, na którym uczestniczki pielgrzymki wykonują tzw. „pokłon feretronów”. Jest to tradycja, która na tych ziemiach ma już ponad 300 lat. Poseł Myrcha „nie wie co o tym myśli” i wstawia „zabawne” minki.

Wyjaśniamy więc, że pokłony z feretronami są wyrazem szacunku pielgrzymów. Posłowi chyba naprawdę bardzo zależało na rozjuszeniu Kaszubów skoro wybrał akurat to nagranie. Sanktuarium w Sianowie jest bowiem najważniejszym kaszubskim sanktuarium, a Matka Boska Sianowska określana jest mianem Królowej Kaszubskiej. Warto też dodać, że według statystyk KK Kaszuby to jeden z najbardziej konserwatywnych regionów w Polsce.

Ja nie wiem, co ja myśle na ten temat😳 https://t.co/v0piRTwPig — Arkadiusz Myrcha ✌️ (@ArkadiuszMyrcha) August 20, 2020

W temacie szacunku PO i jej struktur do regionalnych mniejszości etnicznych (tak się przecież chwalą swoją tolerancją) warto odnotować jeszcze jeden fakt. 18 sierpnia wypadało święto flagi kaszubskiej – drugie najważniejsze dla Kaszubów święto.

Życzenia z tej okazji złożyli Kaszubom: regionalne struktury partii KORWiN, Młodzi dla Wolności (młodzieżówka partii KORWiN), Ruch Narodowy i poseł Konfederacji Artur Dziambor (po kaszubsku).

Natomiast zupełnie zapomnieli o tej dacie lokalni działacze z PO, PSL, Lewicy, PiS etc. To pokazuje jaki stosunek do swoich wyborców mają terenowi politycy tych partii, gdy akurat nie zbliżają się żadne wybory.

Miejmy nadzieję, że za 3. lata Kaszubi wybiorą mądrze, a bandzie czworga powiedzą „bùten z Vama”, co znaczy.. hm, powiedzmy, że to znaczy „idźcie sobie”.