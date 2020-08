TikTok rusza z największą w historii kampanią reklamową. Na przekór Trumpowi zaczną w USA

To będzie największa globalna kampania w historii TikToka. Nie przypadkowe jest miejsce jej startu – USA. Nie dawno Donald Trump zapowiedział podpisanie odpowiedniego zarządzenia, by aplikacja była objęta w USA zakazem.

Amerykański prezydent powoływał się na opinię wielu ekspertów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, którzy uważają, że „TikTok może być wykorzystywany przez Chiny w celach sprzecznych z interesami USA, w tym – do szpiegowania” – jak pisaliśmy TUTAJ.

Kierownictwo TikToka twierdzi, że nie cenzuruje materiałów i nie przekazuje danych osobowych chińskim służbom. Firma zatrudniła też byłego szefa grupy z The Walt Disney Company, by wizerunkowo oddzielić się od Chin. Teraz ruszają z największą kampanią w historii – jak widać nie zamierzają odpuścić walki o wizerunek i światowy rynek.

Jak podaje portal „Wirtualne Media” kampania „będzie pokazywana w telewizji, mediach społecznościowych, internecie i na nośnikach reklamy zewnętrznej. Po premierze w USA od września wejdzie do Wielkiej Brytanii, Europy, Ameryki Łacińskiej i Azji Południowo-Wschodniej”.

Loving all of you and the things you do.

Celebrating you. #ItStartsonTikTok pic.twitter.com/Ls6eg6e7cr

— TikTok (@tiktok_us) August 18, 2020