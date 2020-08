Wielkie kłopoty Goodyeara. Trump namawia do bojkotu producenta opon, po tym jak zaangażowała się w rasistowską i dyskryminacyjna politykę lewaków

Największej firmie oponiarskiej świata – Goodyearowi grożą wielki kłopoty. Rozpoczęła się akcja bojkotowania jego produktów. Namawia do niej sam Donald Trump po tym jak firma na szkoleniach dla pracowników oznajmiła im, że mogą wspierać rasistowska organizację BLM, ale już nie policjantów, czy Trumpa.

Wszystko zaczęło się od zdjęcia opublikowanego w mediach społecznościowych przez jednego z zatrudnionych. Zrobiono je w czasie szkolenia z politpoprawności, które firma przeprowadził dla swoich pracowników w w swej siedzibie w Akron w Ohio.

Takie polityczne szkolenia jak te, które odbywały się w polskich zakładach pracy w komunistycznych czasach, staja się już czymś powszechnym w Stanach Zjednoczonych.

Na zdjęciu pokazano slajd, który przedstawia to, co mogą wspierać w pracy zatrudnieni w oponiarskiej firmie. Chodzi o noszenie koszulek, czapeczek, emblematów etc. I tak wolno manifestować poparcie dla organizacji Black Lives Matter, czyli Życie Czarnych się Liczy. Nie wolno już jednak wspierać akcji Blue Lives Matter, w której chodzi o policjantów, popularnie zwanych niebieskimi.

Co więcej, nie wolno manifestować, że All Lives Matter, czyli, że Życie Wszystkich się Liczy.

Goodyear pozwala nosić symbole lgbt i manifestować „pride” – dumę z tego, że się jest lesbijką, homoseksualistą, biseksem, czy zmiennopłciowym etc. Natomiast zabronione jest manifestowanie hasła MAGA – Make America Great Again – Uczyńmy Amerykę Znów Wielką, pod którym, Donald Trump prowadził swą poprzednią kampanię wyborczą, i które teraz jest wyrazem poparcia dla niego.

Trump opublikował w związku z tym wpis na Twitterze, w którym wezwał do bojkotu produktów Goodyera. „Nie kupuj OPON GOODYEAR – ogłosili BAN NA CZAPECZKI MAGA (Make America Great Again). Kup lepsze opony za znacznie mniej! (To jest to, co radykalni lewicowi demokraci robią. Każdy może grać w tę samą grę, a my musimy zacząć grać teraz!)” – napisał.

Nawiązał do tego, że amerykańska lewica – Demokraci prowadzą akcję bojkotu firm i szczucia na nie, jeśli tylko nie dość manifestują swe zaangażowanie w politpoprawność.

Trump został zaatakowany za swój wpis na konferencji prasowe. zarzucono mu, że namawia do bojkotu amerykańskiej firmy. Odparł, że to jest odpowiedź na ograniczanie wolności, próbę kneblowania ust, nierówne traktowanie pracowników. Ci, którzy mają prawicowe poglądy nie mogą ich manifestować, natomiast lewicy wolno wszystko.

Zapytano go, czy w takim razie każe zmienić opony w swych pancernych limuzynach na inne niż Goodyeara. Prezydent bez chwili wahania odparł, że tak.

Już w chwilę po opublikowaniu przez Trumpa wpisu na Twitterze, akcje chemicznego giganta spadły o 3 %. Całą sesje zakończyły blisko 4 procentami spadku. Akcja bojkotu już się rozpoczęła. Widać to po reakcji w mediach społecznościowych.

Szefostwo firmy w bardzo mętny sposób tłumaczy się z przeprowadzenia szkolenia, w którym mówi się jawnie o dyskryminacji części pracowników – tych, którzy nie mają lewackich poglądów. W niejasnym oświadczeniu napisano, że firma wspiera działania pracowników przeciwko niesprawiedliwości rasowej i różnym nierównościom, ale prosi ich, by powstrzymali się od manifestowania poglądów politycznych i wsparcia dla któregokolwiek z polityków.

To oświadczenie jest mętne i pełne obłudy, bo wiadomo, że w całych rasistowskim ruchu BLM nie chodzi o żadne „niesprawiedliwości rasowe”, tylko o obalenie sytemu w Stanach Zjednoczonych. BLM w oczywisty sposób wymierzone jest też w Trumpa. To dlatego komunistyczny burmistrz Nowego Jorku Bille de Blasio kazał wymalować na jezdni przez należącym do Trumpa wieżowcu napis z nazwą rasistowskiej organizacji. Podobnie zrobiła lewacka burmistrz Waszyngtonu Muriel Bowser.

Goodyear może zapłacić ogromną cenę za swa lewacka politykę. Bojkot indywidualnych konsumentów nie musi być bardzo odczuwalny. Co innego już z jednostkami policji w całych Stanach Zjednoczonych. Tam decyzje zakupowe mogą mieć dla Goodyera katastrofalne konsekwencje.

Lewacy wprowadzili politykę do każdego aspektu życia. Zatruwają swa ideologią wszystko Okazuje się, ze bez polityki nie można już nawet opon sprzedawać. Na to tak naprawdę wskazuje Trump, nawołując do bojkotu i przeciwstawiania się temu politpoprawnemu szaleństwu.