Ziemkiewicz o hipokryzji Tokarczuk. Mówiła, że jedzenie mięsa to wstyd, a sama…

Za 50. lat będziemy wstydzić się, że nasz gatunek jadł mięso – twierdziła Olga Tokarczuk. W miejscu, w którym miała otworzyć ze znajomą wegetariańską restaurację stoi wędzarnia mięsa. Media wytykają noblistce hipokryzję.

Naprawdę nie ma niczego złego w tym, że ktoś nie chce jeść mięsa albo w ogóle rezygnuje z produktów odzwierzęcych. Każdy może układać swoją dietę według własnego widzimisię.

Nie ma też niczego złego w tym, że ktoś promuje ten rodzaj diety i przekonuje do niego innych. Słabe jest natomiast mówienie ludziom, że za 50. lat będą się wstydzić, że jedli mięso, gdy samemu współpracuje się z właścicielką wędzarni.

13 lipca 2020 r. w Nowej Rudzie Olga Tokarczuk i Beata Kłosowska-Tyszka otworzyły wegetariańską kawiarnię. Pasuje to jak ulał do poglądów prezentowanych przez noblistkę, więc nikt się nie zdziwił. Okazało się jednak, że pod tym samym adresem znajduje się również wędzarnia mięsa i wędlin „Bukowy dym” należąca do Kłosowskiej-Tyszki.

Sprawę skomentował publicysta Rafał Ziemkiewicz, wytykając Tokarczuk obłudę i sugerując, że jej poglądy wynikają z mody na europejskich salonach.

– Mamy do czynienia przede wszystkim z wielką obłudą i cwaniactwem, bo w Nowej Rudzie na pewno dobry interes można zrobić na masarni, natomiast w wielkim świecie, na salonach europejskich, które są bardzo lewicowe, dobry interes robi się na opowiadaniu o tym, że mięso to morderstwo, że hodowla niszczy klimat i że za 50 lat, cytując naszą drogą noblistkę, będziemy wstydzić się, że kiedykolwiek gatunek ludzki jadł mięso – zauważył.

