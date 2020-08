Człowiek Sorosa został szefem polskiego MSZ! „Rau to jego stypendysta i wielki fan”

Zbigniew Rau został nowym ministrem spraw zagranicznych w rządzie PiS. To wielki fan George’a Sorosa, którego fundacja finansowała jego badania.

Prawo i Sprawiedliwość znowu pokazało, że partyjne kadry są wątpliwe, a ławka rezerwowa krótka. Jak to jednak możliwe, że na czele polskiego MSZ stanął stypendysta George’a Sorosa?!

Zbigniew Rau, bo o nim mowa, jeszcze niedawno był wojewodą łódzkim. Tuż przed wygranymi przez PiS wyborami Rau stał się zawziętym przeciwnikiem „Zachodu”, a nawet sprzyjał lokalnym narodowcom.

Oczywiście działo się to wówczas, gdy temat nachodźców był na topie, a ONR tworzyło lokalne patrole. Wówczas Rau nazywał je je przejawem „obywatelskiej odpowiedzialności”.

Jednak zanim zaczął płynąć w stronę PiS miał innego… znacznie ciekawszego patrona. A był nim nikt inny jak miliarder George Soros.

Jakże pięknie i mądrze dziękował minister @RauZbigniew George'owi Sorosowi i jego fundacji w 1992 za finansowanie badań, konferencji i publikacji książki obecnego ministra, a także za osobiste zaangażowanie w jego projekt naukowyhttps://t.co/8UUl68UmPP pic.twitter.com/vvqYUzQ6Ed — Michal Brzezinski (@BrzezinskiMich) August 20, 2020

Rau nie szczędził ciepłych słów pod adresem Sorosa. Natomiast fundacja miliardera wspierała badania naukowe przyszłego szefa polskiego MSZ.

W książce „The Reemergence Of Civil Society In Eastern Europe And The Soviet Union” Zbigniew Rau poświecił kilka stron na podziękowania. W tym bezpośrednio Sorosowi i jego fundacji, której to zawdzięczał międzynarodowy rozgłos.

Źródło: Polityka