I tak to powinno wyglądać! Uzbrojony złodziej napadł na sklep w Houston. Został zastrzelony przez sprzedawcę

Sprzedawca z Houston (Texas) zastrzelił uzbrojonego człowieka, który próbował go okraść.

Mężczyzna ok. godziny 22:00 wszedł do sklepu i spróbował zapłacić fałszywymi banknotami. Gdy sprzedawca odmówił sprzedaży, to rabuś otworzył do niego ogień.

Trafił jednak na człowieka, który zamierzał bronić swojego interesu. Sprzedawca również wyciągnął broń i oddał w stronę złodzieja kilka strzałów.

Chciałoby się powiedzieć, że teraz złodziej będzie miał nauczkę i już nie napadnie na żaden sklep. Prawdą jest jednak tylko druga część – dwie godziny po zajściu rabuś umarł.

Jakby to wyglądało w Polsce? Sprzedawca dałby się okraść i/lub zastrzelić. To pokazuje, że broń ratuje życie i pomaga uratować mienie.

Źródło: breitbart.com