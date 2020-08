71-letni Jarosław Kaczyński dla lepszego samopoczucia korzysta z usług zielarki – donosi „Super Express”. Tę samą terapię stosuje jego kuzyn, Jan Maria Tomaszewski.

– Leczymy się z Jarkiem u pani zielarki. Te zestawy ziół nam pomagają. Ta pani zielarka przyrządza nam te mikstury i jest jakoś lepiej po nich – zdradza „SE” Tomaszewski.

Kaczyński i jego kuzyn korzystają zatem z medycyny naturalnej. Ziołowe eliksiry działają podobno antynowotworowo, poprawiają pracę mózgu, mają właściwości odchudzające.

Jak zdradza Tomaszewski, który na co dzień pełni funkcję doradcy zarządu TVP ds. Teatru Telewizji, zioła pomagają im przede wszystkim w dolegliwościach jelitowych.

– Nie można jeść mięsa, a my je jemy, źle się odżywiamy po prostu, a potem człowiek dostaje kłopotów żołądkowych… – mówi Tomaszewski.

Kuzyn prezesa w rozmowie z „SE” ujawnił także, jak Kaczyński mieszka na warszawskim Żoliborzu.

– Jest tam dużo książek. Książki, książki i jeszcze raz książki. I do tego wszystkiego jeszcze książki! Jakich byśmy nie wymienili książek, to one tam są. (…) Jest oczywiście telewizor, meble są również. To normalny dom. W domu Jarka są też chyba dwa koty – mówi Tomaszewski.