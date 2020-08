Kraków. Agresywny bulterier zaatakował małego psa. Właściciel pobił nagrywającego [VIDEO]

Do skandalicznego zdarzenia doszło na jednym z krakowskich osiedli. Bulterier zaatakował innego psa, a jego właściciel pobił osobę nagrywającą zdarzenie.

Na wybiegu dla psów w dzielnicy Czyżyny mężczyzna wyprowadził bulteriera bez smyczy i kagańca. Gdy mały pies zaczął szczekać, bulterier rzucił się na niego.

Na nagraniu widać, jak chwycił w paszczę ucho małego psa. Właściciel kilkanaście sekund walczył ze swoim czworonogiem, próbując go odciągnąć.

Ewidentnie widać, że mężczyzna nie potrafił zapanować nad bulterierem. W okolicy było sporo małych dzieci i innych zwierzaków. Mimo to właścicielowi nie zapaliła się czerwona lampka i uznał, że nawet smycz nie jest potrzebna.

Gdy wreszcie udało się odciągnąć bulteriera, właściciel zarzucił, że to mały pies jako pierwszy zaatakował, więc zachowanie jego psa można usprawiedliwić.

Nagrywający całe zdarzenie inny mężczyzna najpierw sugerował, co właściciel bulteriera musi zrobić, by odciągnąć psa. Potem tłumaczył, że powinien zareagować od razu, to do niebezpiecznej sytuacji by nie doszło.

Właściciel najwyraźniej swojej winy nie widział i pytał nagrywającego, czy zna się na psach. Pomiędzy mężczyznami doszło do utarczki słownej, aż wreszcie nagrywający nie wytrzymał i rzucił: „Wyp****aj stąd”.

To rozwścieczyło właściciela bulteriera. Swojego psa puścił wolno, i zaatakował nagrywającego.

Nagranie ze zdarzenia dostępne poniżej.